Facebook annonce la fin de la reconnaissance faciale sur sa plateforme

Facebook vient tout juste de faire une annonce extrêmement importante : le réseau social compte supprimer la reconnaissance faciale de sa plateforme. En outre, l'entreprise compte effacer les données de reconnaissance faciale de plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde.

Comme vous le savez, Facebook est au cœur de la tempête depuis les révélations fracassantes de Frances Haugen, ancienne cadre du réseau social. Grâce à la publication de nombreux documents internes, les utilisateurs du monde entier ont notamment appris que Facebook mettait en avant les contenus haineux en ligne pour maximiser son profit.

Depuis, Facebook tente le tout pour le tout pour redorer son blason. Le groupe a récemment changé de nom, passant de Facebook à Meta. Un nouveau départ, qui n'a d'ailleurs pas manqué de provoquer les moqueries des internautes sur la toile. Or, nous venons d'apprendre que le réseau social avait aussi une autre idée en tête pour retrouver l'estime des utilisateurs.

Dans un article de blog officiel, le groupe californien a annoncé la suppression pure et simple du système de reconnaissance faciale sur Facebook. “Dans les semaines à venir, nous fermerons le système de reconnaissance faciale sur Facebook dans le cadre d'un mouvement à l'échelle de l'entreprise visant à limiter l'utilisation de la reconnaissance faciale dans nos produits”, explique le réseau social.

Meta met fin à la reconnaissance faciale sur Facebook

Cette mesure aura évidemment des conséquences multiples, à commencer pour ceux qui utilisent cette technologie pour se connecter à l'application. Ils ne pourront plus en profiter. En outre, les personnes figurant dans une photo ou une vidéo ne seront plus identifiées automatiquement. Par ailleurs, la suppression de la reconnaissance faciale aura également un impact sur l'Automatic Alt Text (AAT), une fonctionnalité qui offre des descriptions d'images aux personnes aveugles et malvoyantes. Désormais, les descriptions AAT ne comprendront plus les noms des personnes.

Enfin, Meta annonce par ailleurs la suppression des données des modèles de reconnaissance faciale individuels de plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde. De l'aveu de la maison mère, la reconnaissance faciale reste un “outil puissant” mais “les nombreux cas spécifiques où la reconnaissance faciale est utile doivent être mis en balance avec les préoccupations croissantes concernant l'utilisation de cette technologie dans son ensemble”. Meta conclut en assurant vouloir trouver “le bon équilibre” et continuer à “participer au débat et à travailler avec les groupes de la société civile et les régulateurs” pour exploiter au mieux cette technologie à l'avenir.