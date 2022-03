DJI Mavic Air 2 : excellent prix sur la version Fly More Combo du drone

Le DJI Mavic Air 2 Fly More Combo fait actuellement l'objet d'une belle réduction de prix chez plusieurs revendeurs en France. Le drone de la marque chinoise qui est fourni avec pas mal d'accessoires bénéficie de 20% de réduction. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI ACHETER LE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO (AMAZON)

CLIQUEZ ICI ACHETER LE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO (FNAC)

CLIQUEZ ICI ACHETER LE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO (DARTY)

CLIQUEZ ICI ACHETER LE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO (BOULANGER)

Rien de tel que d'avoir un bon drone pour filmer ses prochaines vacances ou ses événements marquants ! Actuellement, le DJI Mavic Air 2 Fly More Combo est en promotion chez Amazon, Fnac/Darty et Boulanger.

Affiché au prix conseillé de 1049 euros, le drone en question voit son tarif diminuer à 839,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 210 euros de la part des quatre revendeurs cités. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile, en point relais ou en magasin.

Le Mavic Air 2 Fly More Combo de DJI est un drone qui est fourni avec pas mal d'accessoires comme une télécommande, 3 batteries de vol intelligentes, 6 hélices à faible bruit (paire), un câble RC (USB-C, Lightning, standard Micro-USB-C), un joystick, une protection cardan, deux chargeurs de batterie, une batterie sur adaptateur Power Bank, un sac à bandoulière, un jeu de filtres ND (16/64/256) et un cordon d'alimentation secteur. Concernant ses points forts, le drone volant qui affiche un poids de 570 grammes dispose d'un espace de stockage interne de 8 Go, d'un capteur CMOS 1/2″ de 48 MP, d'une résolution 4K FHD, d'une vitesse maximale de 68 km/h et d'un temps de vol estimé à 34 minutes.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleurs drones en 2022