Evernote ampute les fonctionnalités de l’offre gratuite pour inciter les utilisateurs à s’abonner

Evernote impose des contraintes aux utilisateurs de la version gratuite. Le choix est clair : accepter d’utiliser un service sévèrement limité ou payer.

Evernote est une application incontournable sur le Web comme sur mobiles. L’application multi-plateforme permet non seulement de prendre des notes, mais aussi de sauvegarder et synchroniser vos photos, articles, idées ou encore vos diverses listes. Son interface centralise tout ce que vous ne voulez pas perdre ou oublier, et en plus d’être disponible sur toutes les plateformes, l’application propose un plan gratuit généreux en stockage comme en fonctionnalités. La compagnie a ainsi attiré environ 225 millions d’utilisateurs (gratuits comme payants).

L’apparition de produits concurrents tels qu’Apple Notes ou encore OneNote de Microsoft a peu à peu grignoté la part de marché d’Evernote, et les vagues de licenciement se sont succédé. On peut le dire, l’heure est grave au siège de la compagnie californienne, et cette dernière cherche par tous les moyens à augmenter ses profits. Tech Crunch a été informé d’un changement radical dans l’offre commerciale d’Evernote.

Evernote veut pousser les utilisateurs à s’abonner en limitant les capacités de la version gratuite

Un lecteur du site affirme en effet avoir vu s’afficher une fenêtre lui demandant de souscrire un abonnement payant, faute de quoi il ne pourra plus utiliser qu'un carnet, qui sera limité à 50 notes au total. Une contrainte qui risque d’être rédhibitoire pour les utilisateurs de la première heure qui, pour certains, ont accumulé des milliers de notes éparpillées dans divers carnets. Interrogé par Tech Crunch à ce sujet, Evernote confirme que la limitation des avantages accordés aux utilisateurs gratuits est en phase de test.

La compagnie assure cependant que seul 1 % des utilisateurs est affecté pour le moment. L’entreprise se veut rassurante pour ceux qui ont déjà créé plusieurs carnets et des centaines de notes sans débourser un euro : ils pourront accéder à tous les documents déjà créés. Cela dit, il est fort probable que la mesure s’étendra un jour à tout le monde. Dans un avenir proche, il faut mettre la main à la poche pour profiter pleinement du service. Pour rappel, l’abonnement Evernote démarre à 12,99 €/mois.