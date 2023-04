ChatGPT : Microsoft implémente l’IA dans OneNote, vous ne prendrez plus jamais vos notes de la même manière

L'application de prises de notes OneNote de Microsoft gagne elle aussi les super pouvoirs de ChatGPT.

Microsoft continue d’implémenter son programme Microsoft 365 Copilot, qui tire parti de l’IA pour augmenter la productivité des utilisateurs des applications bureautiques de la compagnie. L’IA, qui se base sur le modèle de langage développé parOpenAI, révolutionne Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams depuis mars 2023, et maintenant c’est au tour de l’application de prises de note maison, OneNote, de profiter des super pouvoirs de ChatGPT.

En intégrant ChatGPT, ou plutôt Microsoft 365 Copilot, dans OneNote, Microsoft promet que vous travaillerez plus vite et mieux. Sur le site, la compagnie avance que Copilot pour OneNote « vous aide à créer, capturer, organiser et rappeler des informations en toute confiance. En tant que partenaire de prise de notes, Copilot utilise vos commandes textuelles pour rédiger des plans, générer des idées, créer des listes, organiser des informations, etc. Copilot peut transformer un texte existant en résumant, réécrivant, formatant et ajoutant un contexte visuel ».

Microsoft intègre l'IA de ChatGPT dans OneNote, son application de prise de notes

S’il vous prend l’envie de réorganiser ou mettre en page vos carnets de notes, vous n’aurez qu’à le demander en langage naturel. Et les possibilités sont bien plus grandes. Si Microsoft vise avant tout ses utilisateurs professionnels, OneNote peut servir à tous les publics et peut même se charger de vous aider à organiser vos vacances ! Voici quelques idées d’utilisation tirées du site de la compagnie :

Résume les notes sous forme de puces sur une nouvelle page

Génère une liste de sujets et de points de discussion à couvrir lors d’une réunion annuelle des investisseurs.

Planifie un voyage de printemps à Marseille pour moi, mon partenaire et mes deux adolescents

Je lance une entreprise de vente en gros de grains de café et de torréfaction. Donne-moi 10 suggestions de noms d’entreprise et un énoncé de vision

On le voit, Copilot fonctionnera dans OneNote plus ou moins de la même manière que dans Microsoft Word. De nombreux internautes trouveront peut-être l’application de prises de notes plus facile à utiliser que le célèbre traitement de texte de la firme de Redmond.

Source : Microsoft