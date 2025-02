Et si votre prochain smartphone avait un écran en métal transparent ? Ces scientifiques ont trouvé comment faire

Des chercheurs ont créé un matériau aussi dur que le métal, mais aussi transparent que le verre. Les applications possibles sont multiples, allant des smartphones aux vaisseaux spatiaux, en passant par les voitures.

Il fut un temps où courber un écran de smartphone nous apparaissait comme de la science-fiction. Aujourd'hui on peut les plier et même les tordre dans tous les sens comme si ne rien n'était. Alors pourquoi ne pas imaginer qu'ils pourraient être constitué de métal ? De métal transparent bien sûr. L'idée n'est pas saugrenue, au contraire, puisqu'il y a déjà un candidat parfait pour cela : le TAIOx (Transparent Aluminum Oxide, ou oxyde d'aluminium transparent). Durable, résistant à la chaleur… Il coche toute les cases.

Notez que le TAIOx n'est pas nouveau en soi. Ce qui change ici, c'est la manière de le fabriquer. Jusqu'à présent, il nécessitait tout un appareillage comprenant des lasers puissants, des chambres à vide et plusieurs acides dangereux. Un processus au final complexe et surtout coûteux qui interdit une production à grande échelle, et par extension une commercialisation à un prix abordable pour le consommateur.

Les équipes de l'Université Ateneo de Manila aux Philippines ont réussi à créer du TAIOx via électromouillage. Pour faire simple, un champ électrique est utilisé pour altérer les propriétés de gouttelettes de liquide et contrôler leurs réactions à un niveau microscopique. En procédant ainsi, il est possible de rendre le métal transparent, tout en conservant sa solidité et sa résistance aux rayures.

Bien moins onéreuse que la méthode classique, cette façon de faire ouvre la voie à une utilisation plus répandue du TAIOx. On pense à des écrans de smartphones en métal, plus résistant que les actuels, mais aussi à des revêtements pour protéger les véhicules en tout genre (voiture, avion, fusée…), voire les capteurs optiques qui les équipent, par exemple ceux qui servent à la conduite autonome. Ce ne sont pas les idées qui manquent.

