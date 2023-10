Comment améliorer la portée des écouteurs sans fil ? Qualcomm a une très bonne idée !

La portée du signal Bluetooth s’améliore. Mais elle ne couvre pas forcément toute votre maison. Pour compenser ce problème, Qualcomm a une solution : utiliser une connexion WiFi pour pallier les limitations du Bluetooth. Cette fonction appelée XPAN est au cœur du dernier processeur audio premium de Qualcomm, le S7 Pro Gen 1. Et on vous explique pourquoi cette idée est top.

À l’occasion du Snapdragon Summit, qui a lieu du 24 au 26 octobre, Qualcomm a mis à jour son offre dédiée aux produits audio. Après les S3 Gen 2 et S5 Gen 2, dévoilés en novembre 2022, le fondeur lève le voile sur les S7 Gen 1 et S7 Pro Gen 1, deux SoC que vous retrouverez en 2024 dans des casques, des écouteurs ou des enceintes. Le premier est un composant assez « classique ». Il reprend les fondations du Snapdragon S5 Gen 2 et profitent de quelques améliorations significatives.

Qualcomm améliore la réduction de bruit adaptative avec les S7 et S7 Pro

Nous en citerons trois parmi toutes celles que Qualcomm a annoncées. D’abord, la 4e génération de la réduction de bruit adaptative, pour mieux isoler l’utilisateur et sa voix, tout en conservant la possibilité d’interagir avec l’environnement. La réduction de bruit adaptative actuelle a encore une belle marge de progression. Et nous espérons que cette 4e mouture sera plus performante, plus stable et plus réactive.

Deuxième amélioration, la nouvelle configuration du DSP : on passe de 2 processeurs à 3 processeurs, le troisième étant dédié à la réduction de la latence. Et les deux premiers processeurs voient leur fréquence doublée. Enfin, la RAM est plus que triplée, passant à 10,6 Mo. Le but est d’accélérer le traitement des informations, toujours dans le but d’être plus réactif à réduire le bruit ambiant.

Qualcomm s'affranchit des limites du Bluetooth grâce au WiFi

Le S7 Pro Gen 1 profite évidemment de ces améliorations. Mais il ne s’en contente pas. Il profite aussi d’une fonction étonnante : une connexion WiFi. À quoi cela peut-il bien servir dans des écouteurs ? La réponse est simple : améliorer la connexion entre la source du signal (un smartphone ou un PC portable compatible Snapdragon Sound) et les écouteurs. Et l’amélioration concerne aussi bien la stabilité, la portée et la bande passante (donc la qualité audio).

La fonction s’appelle XPAN (acronyme de Expanded Personal Area Network). Elle permet aux écouteurs de passer d’une connexion Bluetooth à une connexion WiFi selon les conditions (et inversement). L’avantage le plus parlant est la multiplication de la portée des écouteurs. En effet, il suffit que le téléphone soit connecté à un réseau WiFi et que vous restiez à portée de ce même réseau pour continuer à écouteur de la musique. En outre, en WiFi, vous pouvez bénéficier d’une meilleure qualité audio Lossless à 192 kHz.

XPAN : une bonne idée qui sera très contraignante au démarrage

Évidemment, l’utilisation du WiFi aurait pu avoir un impact considérable sur l’autonomie des écouteurs, le Bluetooth ayant été particulièrement optimisé (notamment avec LE Audio). Mais Qualcomm se veut rassurant : elle utilise une connexion Wifi « micro power » (comprenez une connexion WiFi faible consommation d'énergie). Bien évidemment, il y a quelques conditions à XPAN. La première est la compatibilité. Certes, XPAN utilise un réseau WiFi standard (2,5 GHz, 5 GHz ou 6 GHz). Mais la possibilité de transmettre (et adapter) le signal en Bluetooth ou en WiFi est réservé aux smartphones sous Snapdragon 8 Gen 3 ou au PC sous Snapdragon X Elite.

Lire aussi – Des smartphones aussi puissants que des PC portables ? Qualcomm le promet pour 2024

Notons enfin que le S7 et le S7 Pro sont tous deux compatibles Bluetooth 5.4, Bluetooth LE Audio et Auracast. Les premiers écouteurs fonctionnant sur S7 et S7 Pro sont attendus en 2024 seulement. Parmi toutes les marques utilisant des processeurs audio Qualcomm, Bose est certainement celle qui adoptera le plus vite ces nouveaux composants.