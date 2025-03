Est-ce la fin pour ce célèbre site de torrents ? Hors ligne depuis 2 semaines, il ne fournit plus aucun fichier

Alors qu'un site de torrents populaire est inaccessible depuis plus de 15 jours, on apprend que ses bots chargés de fournir les fichiers à d'autres services similaires ne fonctionnent plus.

Des millions de visiteurs chaque jour. Ce qui devait être à la base un site Web pour accueillir les “réfugiés” d'une plateforme de torrents mise hors ligne en 2018 est devenu au fil du temps un acteur majeur du secteur. Récemment, on ne parle pas de lui pour sa popularité cela dit, mais plutôt pour ce qui ressemble à une lente descente vers sa fermeture définitive. Tout commence l'été 2024 lorsque TorrentGalaxy est vendu à des propriétaires dont, sans surprise, on ne connaît pas l'identité.

À partir de là, le site enchaîne les problèmes techniques, faisant craindre le pire à sa communauté lors de chaque mise hors ligne. Fin janvier 2025, il affiche clairement son problème principal : le manque d'argent, et demande des donations aux âmes charitables. Ce n'est visiblement pas suffisant puisqu’environ 2 semaines après ça, TorrentGalaxy devient totalement inaccessible. Il revient en ligne puis disparaît à nouveau et à ce jour, cela fait plus de 15 jours que personne ne peut y accéder. Une situation qui vient d'empirer.

Ce site de torrent populaire semble sur le point de mettre la clé sous la porte

Sur sa page dédiée à l'état de santé de ses infrastructures, on ne peut que constater l'étendue des dégâts. Le site principal est hors ligne bien sûr, mais aussi ses adresses de secours, même celles sur le réseau anonymisé Tor. Ce qui est nouveau, c'est que les bots chargés de fournir les films et séries piratés à de nombreux services de torrents ne fonctionnent plus. Des sites comme 1337x ont même décidé d'en suspendre certains le temps de comprendre ce qu'il se passe.

Tout le monde est dans le flou le plus total, y compris les équipes en charge de TorrentGalaxy. Aucune information n'a été communiquée à qui ce soit, et l'espoir s'amenuise de jour en jour. Mafketel, l'un des administrateurs du site, est pessimiste : “Pour être honnête, la conviction que tout finira par s'arranger est très faible parmi tous les membres du personnel“. On ignore encore si les problèmes rencontrés sont dus à une action des ayants droit ou si le manque d'argent est entièrement responsable.

Source : TorrentFreak