eSIM : la carte virtuelle arrive chez Bouygues Telecom au printemps 2020

Pas plus tard qu’hier, SFR annonçait officiellement l’arrivée prochaine de l’eSIM dans ses forfaits. Voilà que Bouygues Telecom lui rétorque en annonçant à son tour la prise en charge de l’eSIM dans les prochains mois.

Après SFR, c’est au tour de Bouygues Telecom de se lancer sur le marché de l’eSIM. L’opérateur vient en effet d’expliquer la prochaine mise en service de la fameuse « carte virtuelle », sans donner pour l’instant davantage de détails sur les tarifs pratiqués.

l’eSIM est décidément l’un des chevaux de bataille des opérateurs. Cette « carte virtuelle », que l’on trouve pour l’instant sur une poignée d’appareils comme l’iPhone XS, l’iPhone 11 ou le Galaxy Fold, devrait en toute logique devenir un standard dans les deux ans à venir. Il faut dire qu’elle présente des avantages indéniables : plus besoin de commander une nouvelle carte SIM quand on change d’opérateur, tout ce fait à l’aide de la carte directement intégrée au téléphone. Pas de frais d’envoi non plus, et plus besoin d’ouvrir le compartiment SIM/microSD quand on a tendance à jongler d’un téléphone à l’autre.

Orange et SFR ont déjà dévoilé leurs plans quant à l’intégration de l’eSIM à leurs forfaits. Chez SFR par exemple, la carte virtuelle est proposée en option pour 10 euros. C’est au tour de Bouygues Telecom de leur emboîter le pas. L’opérateur explique ainsi sur Twitter que « le service eSIM sera disponible au printemps 2020. » On ignore en revanche quelle gamme tarifaire l’opérateur compte appliquer. Tout se met peu à peu en place pour favoriser l’adoption de l’eSIM chez les utilisateurs, même si très peu de smartphones sont encore compatibles. En revanche, de son côté, Free semble bouder pour l’instant la technologie. Xavier Niel, en mai 2019, avait déclaré ne pas être « fan de l’eSIM ». Reverra-t-il sa position face à la concurrence des autres opérateurs ? Réponse dans les mois à venir.

