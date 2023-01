Epic Games pourrait bientôt fermer les serveurs d’un de ses jeux Battle Royale

Rumbleverse, le Battle Royale gratuit d'Epic Games, devrait bientôt fermer ses portes. Selon un tweet du journaliste spécialiste des jeux vidéo Tom Henderson, Epic Games envisage de fermer les serveurs du jeu dès février 2023.

Annoncé à la fin de l'année 2021, Rumbleverse est une approche unique sur la formule du Battle Royale puisqu'il se joue plus comme un jeu de combat, troquant le gunplay pour de bonnes vieilles bagarres. Alors que le free-to-play d’Epic Games n’est finalement arrivé qu’en août 2022 sur le marché, ce dernier pourrait déjà fermer ses portes.

Rumbleverse avait reçu deux saisons de contenu post-lancement jusqu'à présent, la deuxième saison étant arrivée en novembre 2022. Malheureusement, aucune troisième saison ne serait prévue, si l’on en croit les informations de Tom Henderson, un journaliste toujours très bien informé sur l’industrie du jeu vidéo.

Clap de fin pour Rumbleverse ?

Selon Tom Henderson, les serveurs de Rumbleverse seront fermés à la fin du mois de février, soit environ 6 mois après sa sortie. Comme Rumbleverse est un jeu uniquement en ligne, les 12 succès de Rumbleverse seront supprimés, et il sera impossible de lancer le titre. Henderson affirme également que le jeu va être retiré des boutiques numériques.

On ne sait pas exactement pourquoi Epic Games prendrait la décision d’abandonner son jeu, mais ce dernier n’a peut-être pas eu le succès attendu. Bien qu'il soit free-to-play, Rumbleverse propose un modèle de passe de combat qui débloque une variété de cosmétiques à mesure que les joueurs gagnent de l'expérience grâce aux missions et aux matchs. Le jeu comprend également des microtransactions, puisque les joueurs peuvent acheter la monnaie du jeu, les Brawlla Bills, pour acquérir divers éléments dans la boutique de Rumbleverse.

Pour rappel, Rumbleverse est disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X/S. Vous n’avez donc plus qu’un mois pour l’essayer, avant qu’Epic Games ne ferme définitivement ses portes. On ne sait pas si cette nouvelle pourrait permettre au jeu de gagner un élan de popularité et faire changer d’avis le studio, mais on imagine qu’il est désormais trop tard pour éviter la fin précipitée du Battle Royale.