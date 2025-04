Cette image du télescope James Webb montre ce que personne n’avait encore vu dans l’espace

Une nouvelle image capturée par le télescope spatial James Webb intrigue les astronomes. Un phénomène rare y apparaît autour d’une étoile en fin de vie. Ce détail invisible jusqu’ici pourrait révéler un secret sur les dernières heures de ces astres.

Les étoiles ne disparaissent pas d’un coup : elles traversent des phases longues et agitées avant de s’éteindre. Dans certains cas, elles expulsent de grandes quantités de gaz et de poussière, formant ce que les astronomes appellent une nébuleuse planétaire. Ce phénomène est visible dans le ciel sous la forme de nuages colorés. Grâce aux nouvelles technologies comme le télescope spatial James Webb, ces structures sont observées avec une précision inédite. Récemment, ce dernier a permis de photographier l’astéroïde 2024 YR4, brièvement considéré comme une menace pour la Terre, et de détecter du dioxyde de carbone sur des exoplanètes, un gaz essentiel pour étudier leur évolution.

Le télescope James Webb a récemment capturé une image exceptionnelle de la nébuleuse NGC 1514, située à 1 500 années-lumière dans la constellation du Taureau. Cette dernière entoure un système de deux étoiles, dont l’une est une naine blanche, le noyau chaud d’une ancienne étoile. Autour d’elles, les scientifiques ont repéré une forme étrange, composée de deux anneaux entremêlés rappelant un diagramme de Venn. Ce motif est en fait composé de gaz et de poussière éjectés sur des milliards d’années.

Le télescope spatial James Webb détecte une structure en double anneau formée par deux étoiles

Ces anneaux auraient été créés par les vents stellaires successifs des deux étoiles. Le premier a lentement expulsé des couches de matière, puis le second, plus rapide, a modelé cette matière en une structure complexe. Ce processus a également percé des ouvertures visibles dans la nébuleuse, créant des filaments et des trous. Grâce aux infrarouges, le télescope James Webb a pu détecter des grains de poussière minuscules, invisibles jusqu’à présent, légèrement chauffés par la lumière ultraviolette de la naine blanche centrale.

Les chercheurs ont aussi observé de l’oxygène dans la nébuleuse, mais sans trace de carbone ni de molécules complexes habituellement présentes dans ce type d’objet céleste. Cette absence pourrait être liée à l’orbite très large du système binaire, qui aurait empêché la formation de ces composés. Ces données, publiées dans The Astronomical Journal, montrent à quel point le télescope James Webb transforme l’étude de l’univers. Pourtant, malgré son succès, l’observatoire fait face à des coupes budgétaires prévues dès cette année, menaçant la suite de sa mission.