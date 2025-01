Envie de jouer sur Xbox avec une manette de PS5 ? Ce sera bientôt possible ou presque

Hyperkin, marque spécialisée dans la fabrication de manettes de jeu, vient d'annoncer la sortie d'un tout nouveau modèle compatible Xbox et PC. Il devrait taper dans l'oeil des amoureux de la DualSense, la manette de la PS5.

Si vous êtes joueur, et plus particulièrement amateur de jeux rétro, vous connaissez peut-être la marque Hyperkin. Cette société américaine s'est fait une belle réputation dans la fabrication de manettes de jeu et d'accessoires pour consoles et PC.

La compagnie propose notamment des manettes pour Nintendo GameCube ou Wii, mais aussi pour PC et Xbox. Hyperkin donne aussi dans les pads personnalisés pour Switch. A l'occasion du CES 2025 de Las Vegas, le constructeur vient de dévoiler les premières images de sa prochaine création.

Baptisée The Competitor, cette manette filaire compatible Xbox et PC risque bien de faire aux amoureux de la DualSense. Pour cause, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la manette de la PlayStation 5… Mais avec des touches Xbox. “Si vous préférez la DualSense de la PS5, mais que vous souhaitez jouer à quelque chose sur Xbox ou PC, alors ce sera probablement le contrôleur qu'il vous faut”, résume Hyperkin.

Une manette “PlayStation” pour la Xbox

On retrouve effectivement un style assez proche de la DualSense, avec cette copie conforme du pavé directionnel, ces deux sticks symétriques et centrés et la disposition des boutons Start et Share de part et d'autres du logo Xbox (et non PlayStation forcément). On retrouve dans les coins supérieurs quatre gâchettes, les boutons X, Y, A et B sur la partie avant droite, mais aussi deux boutons supplémentaires en mode palette.

Malheureusement, il faudra patienter un peu si vous êtes séduits par la proposition. En effet, Hyperkin n'a pour l'instant donné aucune information sur la date de sortie ou le prix de cette manette The Competitor. Pour rappel, le constructeur a déjà collaboré par le passé avec Microsoft. Elle a notamment ressuscité la manette de la toute première Xbox avec la DuchesS, une réplique filaire compatible sur Xbox Series X/S, Xbox One et Windows 10/11.

Concernant Microsoft, de nouvelles rumeurs ont fait état aujourd'hui de l'arrivée d'une console next-gen dès 2026. Baptisée Xbox Prime, elle pourrait débarquer aux côtés du prochain Call of Duty.