Des étoiles massives disparaissent mystérieusement sans lancer de trace et on pense savoir pourquoi

Des scientifiques ont une théorie très plausible pour expliquer la disparition d'étoiles sans qu'elles laissent la moindre trace malgré leur masse très importante. Une avancée qui pourrait servir de base à de futures études.



Les étoiles sont comme tous les êtres vivants : elles ont beau chercher à prolonger leur existence par tous les moyens possibles, elles finissent inévitablement par mourir. Ce qu'il se passe alors dépend de sa masse. Prenons l'exemple de notre Soleil. À la fin de sa vie, il “gonflera” de plus en plus, engloutissant la Terre au passage, avant de se rétracter et de devenir ce qu'on appelle une naine blanche. Mais s'il était au moins 8 fois plus massif, il exploserait en supernova, projetant tout un tas de matières dans l'espace avant de laisser la place à une étoile à neutron ou un trou noir.

Ce phénomène est bien connu de la communauté scientifique, et pourtant, il existe des cas où des étoiles à la masse suffisante disparaissent d'un seul coup. Pas d'explosion, pas de nuage de poussière ou d'énergie résiduelle. Cela va à l'encontre de ce que l'on sait, et jusqu'à présent, personne n'arrivait à l'expliquer. Mais des scientifiques ont désormais une théorie. Ils ont pu l'établir en observant le système VFTS 243, situé en bordure de notre galaxie et composé d'une étoile vieille de 7,4 millions d'années et d'un trou noir. La première à 25 fois la masse du Soleil, le deuxième 10 fois.

Pourquoi certaines étoiles massives meurt sans faire de vague

En étudiant VFTS 243, les équipes se sont rendues compte qu'il ne présentait aucun signe laissant penser qu'une supernova avait eu lieu. Après différents calculs, ils sont arrivés à la conclusion que le trou noir s'est en réalité formé directement.

La force gravitationnelle de l'étoile était si forte qu'elle a connu un “effondrement total“, sans passer par les étapes intermédiaires connues. “L'effondrement est si complet qu'aucune explosion ne se produit, rien ne s'échappe et on ne verrait aucune supernova brillante dans le ciel nocturne“, résume Alejandro Vigna-Gómez, l'un des auteurs de l'étude.

Il reste maintenant à appliquer cette théorie à d'autres systèmes pour la vérifier, mais la professeure Irene Tamborra, co-auteure, est optimiste. Elle espère notamment que les conclusions de son équipe seront utilisées dans de futures études sur l'évolution et l'effondrement des étoiles.

Source : University of Copenhagen