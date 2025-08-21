Ce service IPTV pirate très connu envoie ses créateurs en prison

Un service IPTV pirate bien connu a mené ses responsables devant la justice. Après des années d’enquête et de procédures, deux hommes viennent d’être condamnés à la prison. Leur refus répété d’obéir aux ordres du tribunal a lourdement pesé dans la décision.

Les services IPTV illégaux se sont multipliés ces dernières années, attirant de nombreux utilisateurs grâce à un accès bon marché aux chaînes payantes. Derrière cette offre, certains réseaux sont gérés comme de véritables entreprises clandestines. Face à ce phénomène, les autorités ont renforcé leur action, condamnant des organisateurs comme les dirigeants de Flawless TV au Royaume-Uni, mais aussi, plus récemment, un simple utilisateur de service pirate en Grèce. L’affaire SmoothStreams s’inscrit dans ce mouvement mondial de durcissement de la loi.

SmoothStreams était l’un des services IPTV pirates les plus connus en Amérique du Nord, réputé pour sa fiabilité et son catalogue de chaînes payantes accessibles à prix réduit. Selon la justice canadienne, Marshall Macciacchera et son père Antonio en étaient les principaux responsables, aux côtés de plusieurs sites liés comme live247.tv et StarStreams.tv.

Poursuivis par un regroupement de géants comme Bell, Rogers, Disney et Warner Bros., ils ont été accusés de ne pas avoir respecté une ordonnance judiciaire. Refus de livrer des informations financières, absence de réponses aux questions du tribunal et mots de passe non communiqués : autant d’éléments qui ont conduit à leur condamnation pour outrage à magistrat.

Les fondateurs de SmoothStreams écopent de plusieurs mois derrière les barreaux

La cour a jugé que les deux hommes avaient montré un mépris flagrant des décisions rendues. Antonio a été condamné à quatre mois de prison, assortis de la possibilité d’une prolongation pouvant aller jusqu’à cinq ans moins un jour s’il persiste à ne pas coopérer. Son fils Marshall écope d’une peine initiale de six mois, avec la même extension possible tant qu’il refusera de remettre ses mots de passe et documents financiers.

En plus des peines de prison, les accusés doivent s’acquitter de centaines de milliers de dollars canadiens pour couvrir les frais de justice des plaignants. Le tribunal a insisté sur la nécessité de sanctions exemplaires pour éviter que d’autres opérateurs IPTV n’ignorent les décisions de justice. Cette affaire illustre la détermination des ayants droit à démanteler les services de streaming pirate, mais aussi les lourdes conséquences encourues par ceux qui persistent à défier la loi.