Ce site de streaming sportif pirate ultra populaire ferme ses portes, les ayants droit ont gagné

Les ayants droit célèbrent une nouvelle victoire dans leur lutte contre le piratage. Un très gros site de streaming vient de tomber. Il comptait 123 millions de visites annuelles et diffusait de nombreuses rencontres sportives.

Un autre jour, un autre site pirate qui disparaît. La nouvelle devient presque banale tant cela semble arriver fréquemment ces derniers temps. Au premier rang de l'armée des ayants droit, ceux qui gèrent les compétitions sportives sont les plus agressifs. Peut-être plus que leurs homologues dans le secteur de la production audiovisuelle. Désormais capables de faire plier Google et d'autres grands noms de la Tech pour bloquer des sites illégaux à tour de bras, on ne les arrête plus.

Pas plus tard qu'au début du mois de septembre, la plus grande plateforme mondiale de streaming sportif pirate tombait suite à une opération internationale de grande envergure. La “victime” du jour n'est pas moins impressionnante avec ses 123 millions d'utilisateurs annuels. L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) et DAZN annoncent en effet avoir mis fin aux activités de Calcio et ses 134 domaines.

C'est terminé pour ce célèbre site de streaming sportif illégal

Au total, 80 % du trafic de Calcio venait d'Italie, pays particulièrement actif dans la lutte contre le piratage. Basé en Moldavie, l'opérateur du site n'a pas eu d'autres choix que de fermer boutique après avoir été contacté par les deux entités. Tous les domaines saisis renvoient désormais au site Watch Legally (Regarder Légalement) de l'ACE, qui recense les plateformes de streaming payantes.

“La fermeture d'opérations illégales comme Calcio est essentielle pour protéger les supporters, préserver les emplois et préserver la valeur et l'intégrité du sport en direct. L'action décisive d'ACE et de DAZN pour supprimer ce site a permis d'éviter de nouvelles atteintes à l'écosystème sportif“, explique Ed McCarthy, directeur de l'exploitation du groupe DAZN. Comme toujours, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre plateforme prenne le relai de la disparue. Malgré toutes les victoires des ayants droits, on voit mal la guerre avec les pirates terminer un jour.