Google Chrome va bientôt masquer votre adresse IP, plus besoin de proxy

Google veut lancer une option de masquage de l'adresse IP dans son navigateur Chrome. Cela empêcherait les sites de tracer les utilisateurs sans passer par un proxy ou un VPN tier.

Vous avez beau passer par le mode de navigation privée ou incognito, ne pas accepter les cookies, supprimer votre historique ou toutes vos données de navigation, il y a une chose qui permet de vous identifier à coup sûr sur Internet. Votre adresse IP. Cette suite de chiffres est l'équivalent de votre adresse postale, mais sur le Web. Elle est attribuée à chaque terminal, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou autre, qui accède à Internet. Grâce à elle, il est possible pour un site de pister vos activités sur le Web, par exemple pour afficher des publicités ciblées.

Cela pose donc des problématiques de respect de la vie privée auxquelles Google et son navigateur Chrome ne sont pas étrangers. Dans certains cas, ça peut mener à une action en justice avec demande de 5 milliards de dollars de réparation. Actuellement, la seule manière d'éviter le pistage par IP est d'utiliser un VPN ou un proxy, c'est-à-dire un système qui va faire passer votre véritable adresse IP pour une autre. Dans Chrome, cela sera bientôt possible nativement.

Le navigateur Chrome de Google travaille sur une option pour masquer votre adresse IP

Une fonction appelé “IP Protection” est en préparation chez la firme de Mountain View. Elle va masquer votre IP en la faisant passer à travers des serveurs proxy. Les sites Web ne pourront donc plus y accéder. Mais il ne faut pas oublier que l'adresse IP est nécessaire pour utiliser à certains sites Web, par exemple des services de streaming ou des banques. Sans compter que parfois, la dissimuler peut réduire la vitesse de navigation.

Google travaille donc à trouver un équilibre entre vie privée et nécessité fonctionnelle. Pour cela, l'option va seulement acheminer le trafic provenant de domaines spécifiques via les proxy. L'IP Protection sera testée entre les versions 119 et 225 de Chrome. Seuls les utilisateurs connectés à leur compte Google et possédant une adresse IP basée aux États-Unis y auront accès dans un premier temps. Il faudra donc patienter avant de voir débarquer le fonctionnalité chez nous.

Source : BleepingComputer