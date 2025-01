En 2024, Google a empêché 36 millions d’utilisateurs d’Android de se mettre en danger

Google fait le bilan de sa lutte pour l’amélioration de la sécurité du Play Store. L'année 2024 a été particulièrement riche en la matière. Voici ce que la firme a fait en coulisse.



Le Play Store de Google referme des millions d'applications. Un immense catalogue qui s'enrichit quotidiennement et qui doit tout mettre en œuvre pour s'assurer de ne laisser passer que des programmes légitimes. La firme de Mountain View se démène à ce niveau, bien que nous, propriétaires de smartphones Android, ne le voyons pas. Parfois, Google se lance dans un grand ménage et supprime des milliers d'applis jugées inutiles. Mais le plus souvent, tout se passe derrière le rideau.

Dans son bilan de 2024, l'entreprise dévoile comment elle a agi pour la sécurité du Play Store et au-delà. Concernant le magasin d'applications lui-même, elle a empêché la publication de 2,36 millions d'entre elles pour non-respect de la politique de ce dernier. Dans le même temps, 158 000 développeurs se sont fait bannir de la plateforme alors qu'ils tentaient d'y introduire une appli malveillante. Il y a cependant plus impressionnant.

Google a fait beaucoup pour la sécurité des utilisateurs d'Android l'an dernier

Google ne se contente pas de son Play Store. Les programmes mobiles téléchargeables en dehors font aussi l'objet d'une analyse, surtout quand quelqu'un veut en installer un sur son mobile. Play Protect, un genre d'anti-malware pour simplifier, a ainsi protégé 10 millions d'appareils en bloquant 36 millions de tentatives d'installations jugées risquées. Ces dernières concernaient 200 000 applications uniques.

L'an dernier, Play Protect a d'ailleurs contribué à l’identification de 13 millions de nouvelles applications dangereuses sur Internet. On ne le répétera jamais assez : il faut être extrêmement prudent lors du téléchargement d'une appli en dehors du Play Store, voire idéalement se passer de le faire. Les systèmes mis en place par Google ont beau être efficaces comme le montrent les chiffres cités ici, ils ne remplaceront jamais la vigilance et le bon sens des utilisateurs, deux aspects exploités par les pirates qui comptent sur leur absence pour réussir leurs coups.