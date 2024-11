Le Play Store vous laissera relancer des téléchargements annulés, mais sous certaines conditions

Le Play Store de Google se dotera prochainement d'une fonction de reprise des téléchargements annulés. Il y aura cependant des règles à respecter pour utiliser cette option, les voici.



Le Play Store de Google a beau être le magasin via lequel vous téléchargez toutes les applications que vous voulez, il en reste une lui-même. C'est ce qui lui permet de bénéficier de mises à jour plus ou moins régulières facilitant son fonctionnement. Depuis peu, il est par exemple enfin possible de télécharger plusieurs applis en même temps, jusqu'à 3 actuellement. Au-delà de ça, plusieurs nouveautés supplémentaires ont été annoncés l'été dernier et elles sont progressivement intégrées.

Certaines apportent un changement assez radical, comme l'ouverture automatique d'une application après son installation. D'autres sont plus situationnelles, ce qui ne les empêchent pas d'être utiles. On pourrait ranger celle qui a été découverte dans la version 43.5.26-31 du Play Store parmi ces dernières. Il s'agit de la possibilité de reprendre un téléchargement que vous auriez annulé manuellement.

Vous allez pouvoir relancer des téléchargements annulés sur le Play Store, si vous respectez ces règles

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à agir de la sorte. Vous constatez que le réseau est trop faible (dans un train ou un avion par exemple) et que cela prendra trop de temps, vous changez d'avis au milieu de la procédure… Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez finalement essayer l'application, la seule solution est de repartir de 0. Les fichiers temporaires stockés sur le smartphone sont en effet supprimés après installation complète ou annulation.

Le Play Store se baserait justement sur ces fichiers pour permettre la reprise d'un téléchargement annulé. L'option ne fonctionnerait que pour les applis pesant jusqu'à 2 Go maximum, et nécessiterait de posséder au moins 5 Go d'espace libre. De plus, vous n'auriez que 24 heures après l'annulation pour l'utiliser.

Des garde-fous que certains trouveront contraignants, mais qui s'avèrent nécessaires afin de ne pas encombrer le stockage du mobile. S'agissant encore d'une ébauche, ces conditions sont amenées à changer (ou non) avant un déploiement global.

Source : Android Authority