Google va purger le Play Store de ses pires applications, la fête est finie

Le Play Store d'Android va héberger des applications de meilleure qualité. Google part à la chasse aux apps qui fonctionnent mal, ou pas du tout, et dont les fonctionnalités ne sont pas jugées utiles aux utilisateurs.

Vous avez déjà téléchargé une application du Play Store, qui s'avère inutile, ne répond pas aux promesses ou qui plante sans arrêt ? Google veut mettre fin à ce type de situations frustrantes en serrant la vis sur les conditions que doivent respecter les développeurs pour publier une app sur son magasin mobile officiel.

Comme repéré par Android Authority, la firme de Mountain View a mis à jour sa politique relative au spam et aux fonctionnalités minimales requises afin d'améliorer la qualité moyenne des applications disponibles sur le Play Store. “Les applications doivent offrir une expérience utilisateur stable, réactive et attrayante. Les applications qui plantent, qui n'ont pas le degré d'utilité de base des applications mobiles, qui manquent de contenu attrayant ou qui présentent un autre comportement qui n'est pas cohérent avec une expérience utilisateur fonctionnelle et attrayante ne sont pas autorisées sur Google Play”, explique le géant du numérique.

Les applications du Play Store doivent être utiles et fonctionnelles

Google donne plusieurs exemples de violations courantes, qui ne seront donc plus acceptées :

Applications statiques sans fonctionnalités spécifiques à l'application, par exemple, applications texte uniquement ou applications de fichiers PDF.

Applications avec très peu de contenu et qui n'offrent pas une expérience utilisateur attrayante, par exemple, les applications à fond d'écran unique.

Applications conçues pour ne rien faire ou n'ayant aucune fonction.

Applications qui ne s'installent pas

Applications qui s'installent, mais ne se chargent pas

Cette nouvelle politique entrera en vigueur le 31 août 2024. À partir de cette date, on peut donc s'attendre à voir la suppression massive du Play Store d'applications ne répondant pas aux nouveaux critères. Google veut s'assurer de la qualité des apps proposées dans son magasin afin de limiter la frustration des utilisateurs, se rapprochant ainsi de l'expérience de l'App Store sur iPhone. En 2023, Google avait déjà bloqué la publication de 2,28 millions d'apps ne respectant pas ses directives.

Source : Android Authority