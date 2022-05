eMule fête ses 20 ans, retour sur un géant du téléchargement illégal

Si vous traîniez déjà sur Internet au début des années 2000, alors il est très probable que vous connaissiez l’existence d’eMule, à défaut de l’avoir utilisé. C’est en 2022 que le logiciel de téléchargement débute sa carrière sur les cendres de Napster. Si aujourd’hui le protocole Bittorent l’a remplacé, de nombreux utilisateurs se souviennent encore de cette époque si particulière.

À l’aube des années 2000, Naptser fait la une de tous les journaux. Auparavant relativement intimiste, la plateforme se fait connaître du monde entier suite à un procès intenté par Metallica et mené de front par un Lars Ulrich particulièrement — plus que d’ordinaire en tout cas — énervé. En 2001, ses créateurs lâchent finalement l’affaire et ferment boutique. Pour autant, c’est loin d’être la fin du téléchargement en peer-to-peer.

En effet, de nombreux clones vont prendre sa suite. Limewire bien sûr, qui a causé des sueurs froides à bien des internautes imprudents, mais aussi et surtout eMule. Le petit logiciel voit ainsi le jour en 2022 et se distingue de son ancêtre sur un point bien particulier : à l’instar de ses congénères, la base de données d’eMule est décentralisée. Autrement dit, c’est aux utilisateurs eux-mêmes de mettre en ligne et de partager leurs fichiers.

Il y a tout juste 20 ans sortait eMule

Commence alors une gigantesque roulette russe qui durera pendant des années. À l’époque, il n’était pas rare — pour ne pas dire très fréquent — de télécharger de mauvais fichiers à la place de celui que l’on souhaite acquérir. Cette pratique a donné lieu à des plaisanteries encore mémorables aujourd’hui, comme le fameux extrait du discours de Bill Clinton à l’ère Monica Lewinsky, ou encore l’indétrônable Rick Roll.

Bien souvent, cette décentralisation a permis à des pirates de diffuser en masse leur malware, sans qu’il ne soit possible pour les utilisateurs de vérifier la validité des fichiers en ligne auparavant. Il faut bien se rappeler qu’à cette époque, une simple chanson pouvait mettre des dizaines de minutes à être téléchargée. Heureusement, le plus souvent, les internautes se retrouvaient avec des morceaux mal intitulés ou attribués aux mauvais artistes. Sans oublier les films pornographiques à la place de films plus « recommandables ».

Né à peine un an auparavant, le protocole signera la fin d’eMule, Limewire et autres logiciels du genre vers la fin des années 2000. C’est ce dernier qui placera définitivement le téléchargement illégal au centre de l’échiquier pour les ayants droit en démocratisant largement la pratique. Vincent Valade, le créateur d’eMule, sera quant à lui condamné à 14 mois de prison avec sursis en 2015.