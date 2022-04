300 drones piègent une ville entière avec un meme pour le 1er avril

Pour le 1er avril, la société Sky Elements Drone Shows a eu une idée de plaisanterie insolite. À l’aide de 300 drones, ils ont formé un QR code géant dans le ciel qui, une fois scanné, amène vers… le clip Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Une manière inédite de continuer à faire vivre le Rick Roll, l’une des blagues les plus vieilles d’Internet.

A-t-on déjà créé une meilleure blague que le Rick Roll ? La question est bien entendu sujette à débat, mais force est de constater que plus d’une dizaine d’années depuis son apparition sur le web, la plaisanterie est toujours aussi populaire. En revanche, il est de fait de plus en plus difficile de piéger sa victime, à une époque où le moindre lien paraît désormais suspicieux. Pour réussir son coup, mieux vaut donc faire preuve d’inventivité.

C’est là qu’entrent en jeu les drones. Désormais rentrées dans notre quotidien, utilisées aussi bien par l’armée que par les services de livraison, ces petites machines volantes peuvent également se donner en spectacle. Ainsi, lorsque le 1er avril 2022, les habitants voient plusieurs centaines de drones lumineux survoler leurs villes, ces derniers ne se posent pas plus de questions. Jusqu’à ce que ces derniers forment un QR code.

300 drones pour un Rick Roll géant dans le ciel

Vous l’aurez compris, le QR code était en réalité un lien vers le fameux clip de Rick Astley. L’idée provient du cerveau de Jared Guynes, expert en marketing et en stunts de la sorte.. « Lorsque j’ai réalisé que la technologie des drones avait progressé au point d’en avoir assez pour fabriquer un code QR scannable dans le ciel, il m’est en quelque sorte venu à l’esprit d’un seul coup qu’il serait possible de programmer un code QR pour littéralement Rick Roll quelqu’un depuis les airs ».

Pour réaliser le QR code, il aura fallu pas moins de 300 drones équipés d’un système de GPS de LEDs de 1000 lumens. Le QR code final, quant à lui, mesure 30 sur 76 mètres. Il est resté dans le ciel environ 20 minutes, soit assez pour piéger environ 200 personnes, selon Sky Elements Drone Shows, la société qui a mis en place la farce.