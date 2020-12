EMUI 11 : la beta arrive sur ces 14 smartphones Huawei en décembre 2020

EMUI 11 continue de se déployer. En décembre 2020, Huawei ouvrira le programme beta public à une liste de 14 smartphones de son catalogue et de celui de son ancienne filiale, Honor. Dans un premier temps, la mise à jour sera proposée aux utilisateurs chinois.

Vers le milieu du mois de décembre 2020, Huawei permettra à 14 smartphones et tablettes supplémentaires de tester la mise à jour vers EMUI 11, rapportent nos confrères de Huawei Central. Voici la liste des appareils concernés :

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 20 (Magic UI 4)

Honor 20 Pro (Magic UI 4)

Honor V20 (Magic UI 4)

Honor Magic 2 (Magic UI 4)

Pour rappel, la beta de la mise à jour EMUI 11 est déjà accessible sur les Huawei P30 et P30 Pro depuis début novembre. De leur côté, les Huawei P40, P40 Pro et Mate 30 Pro reçoivent actuellement la mise à jour en version finale et stable.

Comment rejoindre le programme beta de la mise à jour EMUI 11 ?

Comme c’est toujours le cas, Huawei proposera d’abord la beta aux utilisateurs de smartphones qui résident en Chine. Dans un second temps, le programme beta sera accessible aux usagers vivants en Europe, probablement quelques jours plus tard. Pour tester EMUI 11, vous devrez absolument rejoindre le programme de la beta. Voici comment faire :

Installez l’application Huawei Beta Club via APK Mirror

via APK Mirror Lancez l’application et acceptez les conditions d’utilisation

Connectez-vous avec votre identifiant Huawei ( Huawei ID )

) Rendez-vous dans la section Personnel en bas à droite

en bas à droite Cliquez sur Rejoindre le programme

Choisissez le programme correspondant à votre smartphone

Une notification ne tardera pas à vous informer qu’une mise à jour est disponible

Allez dans les Paramètres de votre mobile

de votre mobile Rendez-vous dans Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour système

Enfin, appuyez sur Rechercher des mises à jour

Beta oblige, il n’est pas impossible que vous rencontriez des bugs et des dysfonctionnements. Pour éviter les désagréments, on vous invite à attendre le déploiement de la version stable. D’ailleurs, on vous invite à découvrir le calendrier de déploiement d’EMUI 11 dévoilé récemment par Huawei.

