Emploi : les robots feront la moitié du travail d’ici 2025

L'emploi sera de plus en plus marqué par la robotisation. Le Forum de Davos (FEM) prédit que la moitié du travail sera assuré par des machines d'ici 2025 – rendant bientôt le travail humain minoritaire. Une révolution qui pourrait accroître encore davantage les inégalités.

A en croire la dernière prévision du Forum Economique Mondial (FEM), rien ne peut plus arrêter la “révolution de la robotisation”. Avec des effets pour le moins contrastés. Le Think Tank s'attend ainsi à ce que le recours croissant aux robots dans tous les secteurs d'activité ainsi qu'à l'intelligence artificielle créée 97 millions de postes dans le monde. Mais cette révolution annoncée devrait également en détruire 85 millions soit à peu près autant.

Pour en arriver à cette conclusion, le FEM est allé enquêter auprès des 300 entreprises les plus puissantes au monde – dont la masse salariale cumulée atteint près de 8 millions d'emplois. Plus de 50% des employeurs interrogés affirment ainsi qu'ils s'attendent à une accélération de l'automatisation. 43% affirment que cela est susceptible de provoquer des coupes dans le personnel.

Robotisation de l'emploi : des gagnants, mais aussi beaucoup de perdants

La pandémie a provoqué une nette accélération du phénomène car elle a poussé les entreprises à épouser plus franchement l'automatisation pour réduire les coûts. Le FEM note que les salariés sont désormais pris entre deux risques, celui d'une “accélération de l'automatisation et des conséquences de la récession liée au Covid-19”. Le Forum ajoute : “cela a déjà empiré les inégalités existantes et renversé les gains en termes d'emploi depuis la crise financière de 2007-2008”.

“Il s'agit d'un scénario de double disruption qui présente une nouvelle menace pour les travailleurs en ces temps difficiles. La fenêtre managériale pour adresser cela de manière proactive se referme rapidement”. Selon le FEM, un tiers des tâches au travail sont déjà assurées par des machines, mais le travail d'employés humains pourrait devenir pour la première fois de l'Histoire minoritaire à l'horizon 2025.

Ce qui est plus tôt que des estimations antérieures. Évidemment il y aura des gagnants, mais aussi des perdants. Ceux qui devraient le plus bénéficier de cette évolution sociétale, ce sont les emplois très qualifiés impossibles à remplacer par des machines : conseil, prise de décision, communication etc. De nombreux emplois technologiques devraient être créés de même que dans l'économie verte.

Mais des millions d'emplois peu qualifiés ou manuels devraient disparaître, ce qui va surtout empirer le quotidien des foyers qui sont déjà parmi les plus modestes. Pour lutter contre cela, le Forum de Davos propose de mettre l'accent sur les formations et exhorte les gouvernements à mettre en place des “filets de sécurité plus robustes” pour éviter de plonger des millions de personne dans la misère.