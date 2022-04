Emmanuel Macron veut payer les Français qui rendent leur vieux smartphone, des bugs avec Linky, le récap

La nouvelle “prime retour” proposée par Emmanuel Macron pour les vieux smartphones, un bug majeur qui détraque un compteur Linky et la liste des smartphones Xiaomi compatibles avec Android 13, c'est le récap des actus de ce mardi 14 avril 2022.

Si vous n'avez pas le temps d'éplucher en long, en large et en travers l'actualité du high-tech, rassurez-vous. Dans cet article, nous vous résumons en quelques lignes les news principales de ce mardi 14 avril 2022. En piste.

Emmanuel Macron veut payer les Français qui rendent leur vieux smartphone

Alors que les Français s'apprêtent à assister au débat d'entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat/président sortant vient d'annoncer une nouvelle mesure pour réduire la dépendance de la France aux pays exportateurs de métaux rares et de composants électroniques. En effet, Emmanuel Macron veut instaurer une “prime de retour” pour inciter les Français à rendre leur vieux smartphone à des organismes de recyclage ou de reconditionnement, en échange d'une remise sur leur prochain achat.

En savoir plus : Emmanuel Macron veut payer les Français qui rendent leur vieux smartphone

Découvrez la liste des smartphones Xiaomi compatibles avec Android 13

À quelques semaines seulement de la nouvelle conférence Google I/O, le leaker @Xiaomiui vient de révéler la liste de ses smartphones compatibles avec Android, la prochaine version du système d'exploitation de la firme de Mountain View. Sans surprise, on retrouve les derniers appareils de la marque chinoise, comme l'ensemble des Xiaomi 12, des Xiaomi Mi 11 et 11T, ou encore des Redmi Note 11 et Note 10. Certains appareils POCO pourront également migrer sous Android 13, à savoir les POCO X3 Pro, les POCO M3 Pro 5G et M4 Pro 5G ou encore le POCO F3.

En savoir plus : Android 13 – voici la liste des smartphones Xiaomi qui recevront la mise à jour

Un bug détraque complètement un compteur Linky

Un couple vient de raconter sa mésaventure avec leur compteur Linky. En raison d'un bug jamais vu jusqu'alors, la consommation électrique du ménage a littéralement explosé, étant estimée à plus de 298 772 € ! D'après l'application mobile utilisé par le couple pour vérifier leur consommation d'énergie, elle est subitement passée de 6 212 kWh à 478 244 kWh. Et si Enedis s'est montré rassurant au départ, l'entreprise assure que le compteur Linky n'est pas responsable du problème. Pour l'instant, la société procède à des vérifications avec le fournisseur d'électricité du couple.

En savoir plus : Linky – un bug affiche une consommation électrique de 290 000 euros, le compteur est devenu fou