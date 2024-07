Elon Musk fait encore des siennes, Tesla se lance dans les bonbons superchargés !

Tesla, le géant de l'automobile électrique, surprend tout le monde en se lançant dans la fabrication de bonbons. Quatre nouvelles marques déposées révèlent les ambitions sucrées de l'entreprise dans ce secteur inattendu pour un constructeur de véhicules électriques.

Tesla est reconnu pour ses voitures électriques, ses batteries et ses avancées technologiques. Récemment, l'entreprise a fait parler d'elle avec ses robotaxis autonomes capables de se nettoyer seuls. Mais aussi sa conduite autonome qui a été finalisée cette année, et enfin, son projet de robots humanoïdes Optimus. Elon Musk prévoit d’en intégrer plus de 1 000 robots ses usines dès l'année prochaine.

Pourtant, malgré ces innovations dans le domaine de la mobilité et de l'automatisation, la société d’Elon Musk prend un virage surprenant en se lançant dans l’industrie des confiseries. Selon le Bureau américain des brevets et des marques, Tesla a récemment déposé quatre nouvelles marques pour des bonbons qui sont Supercharged Gummy, Cyberberry, Mango Bolt et Dog Mode Chill.

Tesla vient de déposer les noms de quatres bonbons avec des noms evocateurs

Ces marques, enregistrées le 25 juin dernier, n'incluent aucun logo ou dessin spécifique, ne révélant que les noms de ces produits potentiellement sucrés. Elon Musk avait déjà exprimé son intérêt pour la création d'une entreprise de bonbons, et il semble que cette idée soit enfin en cours de réalisation sous la marque Tesla.

Tesla a une histoire de diversification de ses produits qui va bien au-delà des véhicules électriques. Par le passé, l'entreprise a commercialisé divers articles comme la Tesla Tequila, le sifflet Cybertruck, et même un verre décoratif en forme de fissure de fenêtre. Ces produits, bien que surprenants pour une entreprise automobile, montrent bien comment l’entreprise de Musk arrive a faire le buzz et à créer une communauté autour de sa marque. Ces nouveaux bonbons qui portent des noms évocateurs comme Supercharged Gummy et Cyberberry, semblent suivre cette même voie.

Tesla pourrait donc viser un nouveau marché tout en conservant son image de marque avant-gardiste. L'entreprise pourrait dévoiler davantage de détails lors de son prochain appel aux résultats, prévu pour le mardi 23 juillet.

En attendant, les amateurs de Tesla et de sucreries spéculent déjà sur la date de lancement et la nature exacte de ces nouvelles friandises. On peut imaginer que, fidèle à son habitude, la société proposera des bonbons de haute qualité avec des goûts originaux, mais probablement avec un prix premium.

I am super super serious — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

