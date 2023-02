Elon Musk empêche l’Ukraine d’utiliser Starlink pour guider ses drones de combat

Le président de SpaceX a révélé que sa société avait pris des mesures actives pour empêcher les forces ukrainiennes d'utiliser la technologie satellite Starlink avec les drones ukrainiens qui sont un élément clé de leur lutte contre la Russie.

La présidente de SpaceX a déclaré que l'Ukraine a utilisé les services Starlink fournis au pays à des fins offensives dans sa guerre contre la Russie, une application que la société n'avait pas l'intention de soutenir lorsqu'elle a activé le service dans le pays. Pour rappel, Elon Musk avait sauvé le pays d’une coupure générale en fournissant des antennes aux Ukrainiens, et notamment au gouvernement local.

Cependant, comme on pouvait s’y attendre, ce dernier aurait rapidement détourné le réseau de satellites pour l'utiliser militairement, et plus précisément pour guider ses drones. Starlink n’ayant pas été conçu pour être utilisé de cette manière, SpaceX a finalement coupé court à cette pratique. La société souhaitait à l’origine que ses antennes servent à « maintenir les banques en activité, les hôpitaux, les familles connectées », d’après la présidente, et c’est bien ce que la société va continuer de surveiller.

L’Ukraine détournait Starlink pour un usage militaire

« L'utilisation de Starlink avec des drones allait au-delà de la portée d'un accord que SpaceX a avec le gouvernement ukrainien », a déclaré Shotwell, la présidente de SpaceX. « Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu fournir de la connectivité à l'Ukraine et de l'aider dans son combat pour la liberté. Il n'a jamais été prévu de l'utiliser à des fins militaires. Cependant, les Ukrainiens l'ont utilisé d'une manière qui n'était pas intentionnelle et qui ne faisait pas partie d'un quelconque accord », a-t-elle clarifié.

SpaceX sait très bien que « les militaires utilisent les antennes pour les communications, et c'est correct », aurait déclaré Shotwell. « Mais notre intention n'a jamais été qu'ils l'utilisent à des fins offensives ». D’ailleurs, on sait que ce réseau fourni par Elon Musk est un énorme problème pour les militaires russes, et celui-ci est donc devenu une cible de choix.

Shotwell a donc annoncé que SpaceX avait depuis pris des mesures pour limiter l'utilisation de Starlink dans le cadre d'opérations militaires offensives. « Il y a des choses que nous pouvons faire pour limiter leur capacité à le faire », a-t-elle dit, refusant de donner plus de détails. On ne sait donc pas vraiment comment SpaceX s’y est pris, mais l’entreprise peut vraisemblablement savoir comment sont utilisés ses terminaux, et peut bloquer certaines pratiques à distance.