Elon Musk donne 5 millions d’actions Tesla à une ONG mystère

D'après un nouveau document de la SEC, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, Elon Musk a fait don de 5 millions d'actions Tesla à des œuvres de charité en novembre 2021. Cela représente une somme colossale de 5,7 milliards de dollars.

Souvenez-vous, en novembre 2021, Elon Musk s'est engagé à donner 6 milliards de dollars pour éradiquer la faim dans le monde. Une réaction du milliardaire après la déclaration du directeur du Programme alimentaire mondiale (PAM) des Nations Unies. Selon le responsable, Elon Musk pouvait résoudre à lui seul le problème de la faim dans le monde en versant seulement 2% de sa fortune.

Ni une ni deux, le PDG de Tesla a dit qu'il était prêt à vendre des actions à Tesla à hauteur de six milliards de dollars, à condition que les Nations Unies expliquent clairement comment elles comptent dépenser l'argent de Musk, en publiant notamment un plan détaillé de leur stratégie. Depuis la parution de cette histoire, nous n'avons pas eu de nouvelle développement.

À lire également : Elon Musk affirme payer 11 milliards de dollars d’impôts en 2021

Elon Musk se montre généreux avec une ONG inconnue

Seulement et comme le dévoilent nos confrères du site MarketBusiness, Elon Musk a fait don de 5,04 millions d'actions Tesla à des œuvres caritatives entre le 19 et 26 novembre 2021. Cela représente 5,7 milliards de dollars, une somme colossale. Ces dons ont été effectués quelques jours après la diffusion du fameux plan du Programme alimentaire mondiales des Nations Unies. Leur existence a été révélé dans une déclaration à la Commission américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC).

Précisons par ailleurs que ces transactions ont été réalisées à un moment particulier, puisque le PDG devait se séparer de nombreuses actions pour se conformer à des obligations fiscales en lien avec l'exercice de stock-options. Malheureusement, le document ne précise pas à quelle organisation caritative M. Musk a fait ces dons.

Ni Tesla ni Elon Musk n'ont répondu favorablement aux demandes d'interview de nos confrères concernant le bénéficiaire de ces dons. Après la mise en lumière de cette information, le directeur de la PAM s'est dit ravi de savoir qu'Elon Musk s'était engagé. “Il y a des millions de personnages dans le monde qui sont au bord de la famille. Il reste à savoir si le PAM recevra une partie de cet argent, mais je suis ravi d'apprendre qu'Elon s'est engagé. C'est un premier pas étonnant et formidable”, assure le responsable. Pour rappel, Elon Musk s'était déjà séparé en novembre de 3 millions d'actions Tesla, pour un montant de près de 5 milliards de dollars. Ces actions ont été vendues après la publication d'un sondage sur Twitter.

Source : Market Business Insider