Elon Musk affirme payer 11 milliards de dollars d’impôts en 2021

Elon Musk va payer 11 milliards de dollars d’impôts pour l’année 2021. Une coquette somme. C’est lui-même qui l’affirme dans un tweet. Pour rappel, le patron de Tesla et de Space X est actuellement l’homme le plus riche de la planète.

Jamais personne n’avait payé autant d’impôts dans l’histoire des Etats-Unis, selon lui. Elon Musk va en effet s’acquitter d’une facture de 11 milliards de dollars pour cette année. C’est lui-même qui l’affirme dans un tweets, alors que les spéculations sur le montant allaient bon train.

11 milliards de dollars, c’est bien évidemment une somme colossale, un montant hors normes qui donne le tournis. Mais pour Elon Musk, il ne s’agit que d’une toute petite partie de sa fortune. Cette dernière est estimée à 255 milliards de dollars.

« Pour ceux qui se demandaient, je vais payer 11 milliards de dollars d’impôts cette année »

Elon Musk doit payer 11 milliards de dollars d’impôts

« Ceux qui se demandaient » fait en réalité référence à Bloomberg. Le groupe financier américain avait tenté de calculer ce montant. Il en été arrivé à la conclusion que Musk devrait payer un peu plus de 10 milliards de dollars en impôts. Bien vu.

Il y a quelques mois, Elon Musk avait réalisé un sondage sur Twitter, demandant à ses abonnés s’il devait vendre 10 % de ses actions Tesla pour payer ses impôts. Le vote s’était conclu par un oui, et le PDG de Tesla a alors tenu sa promesse, vendant ses biens et récoltant 13 milliards de dollars. Elon Musk a affirmé lors d’une discussion avec la sénatrice Elizabeth Warren qu’il était l’américain le plus taxé de l’histoire des Etats-Unis. En effet, jamais personne n’aura payé autant d’impôts que lui.

Cependant, un rapport de ProPublica avait pointé du doigt que Musk ne payait en réalité que peu d’impôt à la vue de sa fortune. Le businessman ne touche aucun salaire de Tesla ou de SpaceX, et paye donc que peu d’impôt sur le revenu. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Elon Musk est l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 255 milliards de dollars. Il est suivi par Jeff Bezos, l’ancien patron d’Amazon, et par le français Bernard Arnault.