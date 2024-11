Elon Musk attaque maintenant Microsoft dans sa bataille contre OpenAI, plus rien ne l’arrête

Elon Musk poursuit sa croisade contre OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, qu’il accuse de ne plus respecter ses principes fondateurs. Désormais, Microsoft entre dans la ligne de mire, accusé de monopoliser le secteur de l’intelligence artificielle pour des profits colossaux.

En mars dernier, Elon Musk, cofondateur d’OpenAI et actuel propriétaire de X, Tesla etc., portait plainte contre l’entreprise qu’il avait aidé à fonder. L’objectif initial de la société, créatrice de ChatGPT, était de développer une intelligence artificielle open source pour le bien de tous. Cependant, selon l’entrepreneur américain, ce principe a été trahi au profit de Microsoft, partenaire stratégique de l’entreprise depuis 2019. Le milliardaire lui reprochait alors d’utiliser des technologies fermées pour maximiser les profits, ce qui contredit donc l’accord fondateur.

Dans son dernier amendement, Elon Musk accuse maintenant Microsoft d’exercer une influence démesurée sur OpenAI. C’est notamment le cas via ses investissements massifs estimés à 10 milliards de dollars. Selon lui, cette relation étroite aurait permis aux deux entreprises de monopoliser le marché de l’intelligence artificielle. Cela exclurait les concurrents et limiterait l’innovation. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et proche de la société, est également visé par la plainte. Selon le milliardaire, ces pratiques auraient permis à l’entreprise et ses partenaires de s’enrichir de manière déloyale, tout en détournant la maison mère de ChatGPT de sa mission initiale.

Elon Musk intensifie sa bataille juridique contre OpenAI et Microsoft

Elon Musk avait déjà reproché à Sam Altman, directeur général d’OpenAI, de manipuler la structure financière de l’entreprise pour en tirer un maximum de bénéfices. La société créatrice de ChatGPT, est passée d’une organisation à but non lucratif à une structure à “profit plafonné”. Bien que le directeur de celle-ci affirme que l'entrepreneur américain avait donné son accord pour ce changement, ce dernier conteste fermement cette version. Selon lui, les choix d’OpenAI, sous l’influence de Microsoft, ont transformé l’entreprise en un acteur commercial exclusif, en contradiction totale avec sa mission initiale.

Cette bataille s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue entre OpenAI et les nouveaux acteurs comme xAI, l’entreprise d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk. Avec son assistant Grok, déjà disponible pour les abonnés X Premium, ce dernier tente de rivaliser sur un marché dominé par ChatGPT et Microsoft.

Si les accusations d’Elon Musk aboutissent, cela pourrait obliger les autorités à imposer des limites aux partenariats entre grandes entreprises comme Microsoft et OpenAI. Cela pourrait également ouvrir la porte à de nouvelles régulations pour éviter que quelques acteurs ne contrôlent l’avenir de l’intelligence artificielle, tout en facilitant l’entrée de concurrents sur le marché.