Elon Musk annonce que Twitter n’est plus au bord de la faillite, ouf !

Alors que Twitter a récemment traversé une très mauvaise période avec des caisses presque vides, Elon Musk s’est aujourd’hui montré rassurant. Le réseau social n’est désormais plus au bord de la faillite.

Il y a encore quelques semaines, Elon Musk se montrait assez pessimiste quant à l’avenir du réseau social qu’il venait qu’acquérir pour 44 milliards de dollars. Selon lui, les caisses de Twitter étaient vides, et la plateforme était au bord de la faillite. Heureusement, le réseau social semble avoir remonté la pente.

Au micro du podcast All In, Elon Musk a déclaré « Nous avons maîtrisé les dépenses (de Twitter), de sorte que l'entreprise n'est plus sur la voie rapide de la faillite ». Dans un nouveau tweet, le PDG de l’entreprise a précisé que Twitter n’était pas encore totalement sauvé, mais qu’il ne se trouve plus sur la voie express vers la faillite.

Elon Musk sauve Twitter de la faillite

Elon Musk a déployé plusieurs stratégies pour sauver Twitter de la faillite. Tout d’abord, le milliardaire a lancé un nouvel abonnement Twitter Blue, facturé 8 dollars par mois sur le web, ou 11 dollars par mois sur iPhone à cause de la taxe de l’App Store d’Apple. Cet abonnement permet notamment aux utilisateurs d’être certifiés sur la plateforme, mais également d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité d’éditer ses tweets.

De plus, Elon Musk a récemment eu recours à sa fortune personnelle pour financer le désastre. Le nouveau PDG a récemment vendu 3,6 milliards de dollars d’actions Tesla, ce qui permet à l’entreprise de disposer d’une bouée de secours en cas de coup dur.

Le problème, c’est que certains investisseurs ont exprimé leur frustration face à l'imprévisibilité de Musk lorsqu'il s'agit de vendre des actions. Les récentes actions d’Elon Musk ont eu de lourdes conséquences sur ses autres entreprises, puisque nous avons par exemple vu le week-end dernier que Tesla vivait une année noire en 2022.

La valeur de l’entreprise a chuté de près de 70 % depuis le début de l’année en atteignant un nouveau plus bas niveau sur 52 semaines, autour de 121 dollars par action seulement. Pourtant, en janvier dernier, l’action de Tesla culminait à 400 dollars, pas loin de son plus haut niveau qu’elle avait atteint un peu plus tôt en 2021.