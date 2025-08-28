Elon Musk a menti sur la conduite autonome, cette conversation privée le prouve

Elon Musk, le patron de Tesla, attaque souvent les technologies concurrentes en vantant sa stratégie basée sur les caméras. Mais de nouveaux échanges montrent qu’il reconnaissait lui-même l’intérêt du radar. Ces révélations mettent en doute son discours actuel sur l’autonomie.

Depuis 2016, Tesla affirme que ses voitures embarquent le matériel pour la conduite entièrement autonome, alors avec un radar frontal. En 2021, la marque a lancé Tesla Vision et retiré le radar des Model 3 et Model Y, puis des Model S et X en 2022. De leur côté, des acteurs comme Waymo ou Baidu combinent caméras, radars et lidars. Ces choix techniques pèsent sur la sécurité et sur la vitesse de déploiement.

Selon des messages privés de 2021 publiés aujourd’hui par Electrek, Elon Musk écrivait que la sécurité serait plus élevée avec la seule vision, car le radar ajouterait du bruit. Dans le même échange, il admettait pourtant que vision plus radar haute résolution serait meilleur que la seule vision.

Il assurait qu’un tel radar n’existait pas alors, or des radars millimétriques haute définition équipent désormais des systèmes comme celui de Waymo, qui en utilise six. Ces DMs datent des semaines où Tesla retirait justement ces derniers de ses véhicules.

Des DMs de 2021 contredisent les attaques d’Elon Musk contre les radars et les lidars

Ces derniers jours, Elon Musk a affirmé que le lidar et le radar réduisent la sécurité à cause de conflits entre capteurs, et a visé Waymo en assurant que ses robotaxis ne roulent pas sur autoroute. Cette société mène pourtant des essais sans conducteur sur autoroute à Phoenix, San Francisco et Los Angeles, et prépare des trajets 100 % sans personnel.

Elon Musk critique le lidar utilisé aussi par ses concurrents en affirmant qu’il ne fonctionne pas sous la pluie ou la neige. Pourtant, Tesla reconnaît que ses propres robotaxis peuvent eux aussi être limités dans les mêmes conditions météo.

Des spécialistes rappellent que combiner plusieurs capteurs rend le système plus fiable. Chacun a ses limites, mais les utiliser ensemble permet de corriger les erreurs et de réduire les risques.. L’approche caméras seules reste donc un pari tant qu’aucune preuve chiffrée de sécurité supérieure n’est publiée. En 2025, Tesla n’a pas dépassé une assistance de niveau 2, avec des robotaxis supervisés par des employés. Waymo exploite plus de 1 500 véhicules sans conducteur aux États-Unis. Les DMs montrent surtout que Elon Musk connaissait l’apport potentiel du radar tout en défendant publiquement l’inverse.