Electronic Arts annonce travailler sur trois jeux Marvel, dont un titre avec Iron Man

Electronic Arts et Marvel vont collaborer pour créer trois jeux vidéo d’action aventure basés sur l'univers populaire des bandes dessinées. Le premier, un jeu Iron Man d'EA Motive, a déjà été révélé.

Marvel et EA ont annoncé un nouvel accord qui verra l'éditeur de FIFA sortir « au moins » trois nouveaux jeux basés sur des personnages Marvel. La société de jeux vidéo basée à Redwood City, en Californie, a déclaré que chaque jeu sera une histoire originale se déroulant dans l'univers Marvel. Tous sortiront sur PC et sur consoles. Ce n'est pas la première fois que les deux entreprises collaborent, puisque EA avait déjà transformé les joueurs de FIFA 23 en super héros.

« Chez Marvel, nous nous efforçons de trouver les meilleures équipes de leur catégorie qui peuvent emmener nos personnages dans des voyages héroïques comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, et la collaboration avec Electronic Arts nous aidera à y parvenir », déclare Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Games, dans un communiqué. « Nous sommes fiers d'être des collaborateurs enthousiastes et créatifs avec les développeurs afin qu'ils aient la liberté de créer quelque chose de profondément unique et de vraiment remarquable ».

Le premier jeu Marvel d’EA devrait mettre en scène Iron Man

Nous savons déjà que l'un de ces jeux mettra en vedette Iron Man et qu'il est actuellement développé par EA Motive, la même équipe qui est à l'origine du prochain remake de Dead Space. Le mois dernier, EA a révélé que son studio Motive développait un nouveau jeu d'action-aventure solo, à la troisième personne, mettant en scène Iron Man, confirmant ainsi les précédentes rumeurs.

Dirigé par le producteur de Marvel's Avengers et Guardian of the Galaxy, Olivier Proulx, le jeu racontera une histoire originale « qui puise dans la riche histoire d'Iron Man, canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark ». Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée.

Plus tôt cette année, d’autres rapports annonçaient également l’arrivée d’un jeu basé sur Black Panther. Le projet d'EA basé sur le leader du Wakanda sera vraisemblablement un jeu solo, en monde ouvert, de niveau AAA. En juillet dernier, Jeff Grubb, membre de Giant Bomb, a déclaré que « le jeu commence avec Black Panther étant mort et le joueur va relever les défis de devenir le nouveau Black Panther ». On ne sait pour l’instant rien du troisième jeu.

Contrairement à la licence Star Wars d'EA, l'accord Marvel n'est pas exclusif. L'ancienne directrice créative d'Uncharted, Amy Hennig, travaille actuellement sur un jeu Marvel mettant en scène Captain America et Black Panther chez Skydance New Media, par exemple.