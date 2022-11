Star Wars Jedi Survivor : la suite de Fallen Order pourrait débarquer en mars 2023

Star Wars Jedi Survivor, la suite tant attendue de l'excellent Star Wars Jedi Fallen Order sorti en 2019, pourrait bien débarquer sur PS5, Xbox Series X/S et PC avant la fin mars 2023. C'est en tout cas qu'a laissé entendre EA lors de la présentation de ses derniers résultats fiscaux.

Tandis qu'EA vient d'annoncer un partenariat avec Marvel pour la réalisation de trois nouveaux jeux, l'éditeur américain vient de publier son bilan financier de second trimestre de l'année fiscale 2022-2023. L'occasion pour l'entreprise de faire le point sur ses performances mais aussi d'évoquer auprès de ses investisseurs les sorties à venir.

Et justement, EA a assuré qu'une “propriété intellectuelle majeure”, ou une licence si vous préférez, doit débarquer avant le 31 mars 2023, soit la fin du 4e trimestre de l'année fiscale 2022-2023. EA se réserve le droit d'en dire plus à ce sujet plus tard. Toutefois, Star Wars Jedi Survivor est le seul jeu sans réelle date de sortie (hormis un simple 2023) officialisé par EA à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Le nouveau Need For Speed Unbound doit arriver ce 2 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, tandis que le remake de Dead Space viendra faire terroriser les joueurs en début d'année, plus précisément le 27 janvier 2023, sur consoles et PC ici encore.

Star Wars Jedi Survivor pourrait débarquer en mars 2023

Rappelons qu'EA a confirmé avec LucasFilm en janvier 2022 le développement de trois titres Star Wars inédits mené par le studio Respawn Entertainment, les papas de Jedi Fallen Order, d'Apex Legends et des jeux Titanfall. Pour l'instant et comme dit plus haut, seulement Jedi Survivor a eu le droit à une officialisation en bonne et due forme, avec un trailer à l'appui.

Autre point qui nous amène à penser que ce jeu mystère n'est autre que Star Wars Jedi Survivor, une récente fuite de la base de données de Playstation a indiqué que le jeu serait lancé en mars 2023. “La nature du marketing dans notre industrie a changé de manière significative au cours des cinq à six dernières années”, a déclaré le PDG d'EA Andrew Wilson, pour justifier le choix d'EA ne pas dévoiler l'identité de cette IA majeure prévue pour le printemps prochain.

Mais quoi qu'il en soit, nous aurons peut-être une réponse à cette interrogation lors de la cérémonie des Game Awards 2023, qui doit se tenir à Los Angeles ce 8 décembre 2023. L'évènement a toujours été l'occasion pour les acteurs de l'industrie de révéler les jeux à venir. On imagine mal EA ne pas profiter de la conférence pour dévoiler en grande pompe la date de sortie de Star Wars Jedi Survivor.

Source : Eurogamer