Edge : un bug permet au navigateur d’espionner toute votre activité, voici comment le corriger

Il y a quelques jours, un utilisateur de Reddit a constaté qu’Edge envoie toutes les URL visitées à l’API de Bing, pour une raison inconnue. Microsoft est au courant du problème, qui semble être un bug du navigateur lié à une nouvelle fonctionnalité. De fait, il suffit de la désactiver pour ne plus être suivi à la trace.

Pour rester dans la course, Microsoft n’a de cesse d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à Edge, surtout depuis l’arrivée de l’IA au sein du navigateur. Seulement voilà, l’intégration de ces dernières ne se passe pas toujours comme prévu et il arrive que les utilisateurs subissent quelque bug. Rien de dramatique, direz-vous, les bugs sont monnaies courantes lors des mises à jour. Certes, mais celui découvert par des membres de Reddit est on ne peut plus embêtant.

Il y a quelques jours en effet, le dénommé hackermchackface a affirmé que le navigateur de Microsoft envoie toutes les URL visitées par l’utilisateur à l’API de Bing, par l’intermédiaire d’une requête. Interrogé par nos confrères de The Verge, le développeur Rafael Rivera a trouvé le coupable : la fonctionnalité de suivi des créateurs, activée par défaut sur la dernière version d’Edge.

Voici pourquoi Edge vous espionne sans le vouloir

Cette fonctionnalité permet théoriquement de suivre un créateur à travers tout le web. Par exemple, en plus de le suivre sur YouTube, l’utilisateur sera informé de son activité sur Twitter ou Instagram. « Il semble que l’intention était d’informer Bing lorsque vous êtes sur certaines pages, telles que YouTube, The Verge et Reddit. Mais cela ne fonctionne visiblement pas correctement, envoyant à la place presque tous les domaines que vous visitez à Bing », explique Rafael Rivera.

Sur le même sujet — Microsoft Edge : comment désactiver les recherches récentes et empêcher d’être suivi à la trace

Pour fonctionner, la fonctionnalité analyse donc les pages et sites web visités par l’utilisateur pour en déterminer à quels créateurs celui-ci s’intéresse. Un système de filtre peut d’ailleurs être mis en place afin de bloquer certains noms de domaine que l’on ne souhaiterait voir analysés par Edge. Or, si vous n’êtes pas au courant de l’existence de cette fonctionnalité, ce qui est très probable, vous n’avez aucune chance de paramétrer ce filtre, ni même de désactiver l’option dans son ensemble afin d’éviter d’être espionné.

Voici comment empêcher Edge de vous espionner à cause de ce bug

Fort heureusement, il existe une solution toute simple pour éviter que votre privée soit envoyée intégralement à l’API de Bing : il suffit de désactiver la fonctionnalité de suivi des créateurs. En théorie, celle-ci ne devrait pas trop vous manquer si vous ne saviez pas qu’elle existe. Voici donc la marche à suivre pour protéger vos données personnelles :

Ouvrez le navigateur Edge Cliquez sur le menu déroulant situé en haut à droite de la fenêtre Rendez-vous dans les Paramètres Dans la barre latérale, sélectionnez Confidentialité, recherche et services Scrollez jusqu’à atteindre la section Services Désactivez l’option Afficher les suggestions de suivi des créateurs dans Microsoft Edge

En appliquant cette méthode, le navigateur cessera d’envoyer toutes les URL visitées à Bing, ce qui cessera donc toute activité d’espionnage fortuite de sa part. De son côté, Microsoft a indiqué travailler sur une solution plus efficace sur le long terme.

« Nous sommes au courant du problème, nous enquêtons et nous prendrons les mesures nécessaires pour résoudre ces derniers », a fait savoir Caitlin Roulston, directrice de la communication chez Microsoft, dans une déclaration à The Verge. Ceci étant dit, la firme n’a pas confirmé officiellement que le souci vient bel et bien de sa nouvelle fonctionnalité. Affaire à suivre.

Source : The Verge