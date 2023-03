Microsoft Edge : un nouvel outil va vous permettre d’améliorer la qualité de vos vieilles vidéos

Microsoft a dévoilé Video Super Resolution (VSR), une fonction “expérimentale” de mise à l'échelle des vidéos pour son navigateur Web Edge, qui utilise l'apprentissage automatique pour augmenter la résolution des vidéos de faible qualité.

Microsoft déploie une nouvelle fonctionnalité « Video Super Resolution » (VSR) pour son navigateur Edge, mais contrairement à la RTX Video Super Resolution récemment annoncée par Nvidia, celle de Microsoft fonctionne avec les cartes graphiques AMD.

La fonction expérimentale arrive dans le navigateur Edge de Microsoft sous forme de version bêta dans le canal Canary. Elle promet de rendre les images plus nettes et d'ajouter de la clarté aux vidéos granuleuses à faible définition en utilisant des algorithmes d'IA. Pour cela, le GPU d'un ordinateur sera mis à contribution.

Edge permettra de transformer vos vieilles vidéos en contenu HD

Une fois activée, la fonction permet de mettre à l'échelle les vidéos sur le navigateur Edge, y compris celles provenant de YouTube et d'autres services de streaming. Notez cependant que la technologie AI ne fonctionnera que si la définition de la vidéo est inférieure à 720p, mais pas inférieure à 192 pixels en largeur ou en hauteur.

En outre, elle ne fonctionne que pour les contenus vidéo qui ne sont pas protégés par des DRM (PlayReady ou Widevine). Elle peut donc ne pas fonctionner pour des sites tels que Netflix ou d'autres services de streaming. Enfin, il faudra impérativement que votre ordinateur soit branché sur secteur pour que la fonctionnalité soit activée.

Microsoft confirme que tous les modèles RTX (séries 20, 30 et 40 avec cœurs Tensor) et les séries Radeon RX 5700-7800 supporteront cette technologie. Actuellement, VSR ne fonctionne que sur les cartes graphiques, mais Microsoft dit travailler sur une solution GPU hybride pour les ordinateurs portables qui basculera automatiquement entre les graphiques intégrés (iGPU) et les autres lors de l'utilisation de Edge.

La fonctionnalité est actuellement disponible dans le canal Canary pour 50% des utilisateurs et sera activée lorsque les conditions ci-dessus seront remplies. Si vous êtes éligible, une icône HD dans la barre d'adresse s’affichera. En cliquant sur cette icône, vous pourrez activer ou désactiver la fonction.