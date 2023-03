Google Chrome pourrait voler une fonctionnalité de Microsoft Edge pour vous faire gagner du temps

Avoir beaucoup d’onglets ouverts sur Google Chrome n’est jamais une bonne nouvelle pour les performances de votre ordinateur, c’est pourquoi le navigateur va introduire une nouvelle manière de les fermer.

Quand vous cherchez à fermer un onglet, la plupart des utilisateurs se dirigent vers la petite croix à droite du nom de la page. Si vous connaissez bien les raccourcis de votre clavier, vous savez probablement qu’il est également possible de cliquer sur CTRL+W pour fermer rapidement un onglet.

Pour ceux qui n’aiment aucune de ces manières de fermer des onglets, sachez que Google va vraisemblablement bientôt introduire une troisième possibilité, inspirée par Microsoft Edge. Sur Reddit, l'utilisateur Leopeva64-2 a signalé que Google Chrome est apparemment en train de recevoir une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de fermer les onglets en double-cliquant dessus, ce qu’il est déjà possible de faire sur Edge.

Fermer des onglets en cliquant deux fois dessus, c’est bientôt possible sur Chrome

Sur Microsoft Edge, il est possible d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres dans la section « apparence ». Tout en bas, on retrouve une option « Utilisez la fonction du double-cliquer pour fermer les onglets du navigateur ». Comme Chrome et Edge sont tous les deux basés sur Chromium, on imagine que la fonctionnalité sera aussi activable depuis les paramètres du navigateur.

Une fois la fonctionnalité activée, il faudra simplement faire attention à ne pas cliquer plusieurs fois sur vos onglets en essayant de les ouvrir, au risque d’entrainer leur fermeture. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre dans la section « historique » dans le menu en haut à droite, où vous pourrez trouver toutes vos pages fermées récemment.

Pour l’instant, il semblerait que les utilisateurs de la version bêta du navigateur, Chrome Canary, n’ont pas encore accès à la fonctionnalité. Tout porte donc à croire qu’elle ne sera donc pas déployée pour les utilisateurs finaux avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

En attendant, on vous rappelle que Google Chrome a récemment reçu une fonctionnalité de verrouillage de la navigation privée sur smartphone. On sait également que les technologies d’upscaling de Nvidia vont bientôt venir améliorer la qualité du streaming vidéo sur le navigateur de Google, à partir de la mise à jour 110.

Source : Reddit