Profitez de la période des soldes d'été pour vous offrir des écouteurs sans fil de la marque Marshall ! En ce moment, les Marshall Motif ANC font l'objet d'une réduction de 50 % sur le site Darty.

Les soldes d'été 2024 prendront fin le 23 juillet prochain et il est encore possible de faire de bonnes affaires. Chez Darty, le site e-commerce français vous permet de vous procurer les écouteurs sans fil Marshall Motif ANC à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros. La remise de 50 % est effectuée automatiquement et la livraison du produit est gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Darty.

Considérés comme des écouteurs intra-auriculaires sans fil True Wireless, les Marshall Motif ANC embarquent des transducteurs dynamiques de 6 mm, un son détaillé et précis, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le mode Transparency et une autonomie pouvant aller jusqu'à 26 heures grâce au boîtier fourni. Chaque écouteur offre 4h30 d’autonomie de lecture avec la fonction ANC active (6 heures sans) et l’étui de charge portable permet des recharges supplémentaires en déplacement. Mettez simplement vos écouteurs dans l’étui, attendez 15 minutes, et profitez d’1 heure d’autonomie supplémentaire.

On peut aussi trouver diverses commandes tactiles, des microphones intégrés ou bien encore l'indice d'étanchéité IPX5 pour la résistance à l'eau. Pour terminer, les écouteurs signés Marshall sont livrés avec trois tailles d'embouts (S, M, L) et peuvent être réglés par l'intermédiaire d'une application dédiée.