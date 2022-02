NFT : le premier distributeur automatique débarque à New York

Neon, une société spécialisée dans la vente de NFT, vient d'annoncer l'installation du tout premier distributeur automatique de NFT. Placé en plein cœur de Wall Street, l'appareil acceptera les paiements en dollars américains par carte de crédit et de débit. L'objectif est simple : démocratiser et faciliter l'achat de NFT avec ce distributeur pour ceux qui ne possèdent pas de cryptomonnaies.

Les NFT, les jetons non-fongibles, ont explosé depuis ces derniers mois. C'est simple, le marché des NFT pèse aujourd'hui 22 milliards de dollars. On doit cette excellente santé à l'intérêt de nombreuses marques et entreprises qui ont décidé d'investir dans ce nouveau marché, à l'image de Adidas, Carrefour ou encore Nike qui vient de racheter une marque de baskets virtuelles vendues sous forme de NFT.

Or, la société américaine Neon, spécialisée dans la vente et la gestion de NFT, vient de faire une annonce de taille. L'entreprise lance le tout premier distributeur automatique de NFT à New York. Ce projet s'est concrétisé après une mise de fonds de 3 millions de dollars. Selon les dires de l'entreprise, l'appareil sera installé dans le Financial District de New York, tout près de Wall Street. La machine acceptera les cartes de crédit et de débit en dollars américain.

Le tout premier distributeur automatique de NFT des USA

C'est d'ailleurs le principal intérêt de ce distributeur, qui permet d'acquérir des NFT sans nécessité d'avoir des cryptomonnaies. Lorsqu'un utilisateur passe commande, il obtient une boite dans lequel se trouve un code unique pour le NFT choisi, facilement échangeable sur la plateforme de Neon. “L'achat et la vente de NFT n'ont pas besoin d'être un mystère et vous ne devriez pas être obligé de détenir de l'Ethereum, d'écrire un contrat intelligent, de payer des frais ou de faire des ponts entre les blockchains pour participer”, assure John Birnholtz, cofondateur de Neon.

L'entreprise a voulu lancer ce distributeur automatique en partant du constat suivant : seulement 2% des Américains ont un portefeuille numérique, tandis que 80% d'entre eux ont une carte de crédit ou de débit. “Nous rendons la vente d'art numérique encore plus simple que la vente d'art physique”, promet-il. Et vous, quelle est votre position concernant le lancement de ce premier distributeur automatique de NFT ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : BusinessWire