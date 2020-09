EA Play : Electronic Arts développe une application PC éponyme et abandonne la marque Origin

Electronic Arts poursuit la modernisation de ses services autour de ses jeux avec une application pour Windows 10 censée accompagner le lancement d’EA Play, son nouvel abonnement. Nouvelle étape vers un jeu « sans contrainte ». La marque en profite aussi pour se délester un peu plus encore de la marque Origin.

Il y a un mois, nous rapportions dans nos colonnes le lancement d’une nouvelle offre de jeu par abonnement en provenance d’Electronic Arts : EA Play. Il s’agit d’un abonnement pour jouer à un catalogue de jeux. Si vous aimez découvrir de nouveaux titres, si vous ne voulez vous adonner qu’à la dernière version d’un jeu de sport (comme FIFA) ou essayer des jeux que vous n’auriez pas achetés d’ordinaire, EA Play est fait pour vous.

EA Play se décline en deux offres : EA Play « classique », proposé à 4 euros par mois, et EA Play Pro, vendu à 15 euros par mois. La grande différence entre les deux est la récence du catalogue proposé : les nouveautés EA (notamment les licences importantes comme FIFA, Madden, Battlefield, UFC, Star Wars, etc.) ne seront proposées, dans un premier temps qu’aux abonnés EA Play Pro. Cela veut dire que les experts de FIFA (toujours lui) auront plus d’intérêt à opter pour celui-ci. Rappelons que EA Play est également accessible via Steam.

Une application éponyme pour accompagner le service par abonnement

EA Play est le nom du nouveau service de jeu par abonnement d’Electronic Arts, mais également celui d’une nouvelle application pour PC. Présentée à nos confrères de GameBeat par Michael Blank, le vice-président en charge de la croissance stratégique, l’application EA Play est le compagnon idéal pour le service éponyme : elle sert à gérer l’offre (et en changer si besoin), à consulter le catalogue de titres, à installer et mettre à jour les jeux, à importer et exporter des sauvegardes et à se connecter aux autres joueurs sur PC. Elle sert aussi à lancer les jeux : EA voudrait ainsi optimiser votre temps de jeu. Il y a même un contrôle parental intégré et un outil pour limiter le temps de jeu.

EA Play remplace donc Origin, l’actuelle application d’Electronic Arts pour Windows (que vous pouvez toujours télécharger à l’heure où nous écrivons ces lignes). Origin, qu’il s’agisse du logiciel ou du nom de la marque, va donc céder sa place à EA Play. C’est d’ores et déjà le cas avec les abonnements, puisque EA Play remplace non seulement EA Access, mais aussi Origin Access. Selon le cadre dirigeant d’Electronic Arts, cette décision est logique : l’éditeur souhaite parler d’EA, que d’EA et rien que d’EA. Pas de place pour une marque qui risque de parasiter le message.

