E3 2021 : le prochain salon du jeu vidéo aura lieu du 15 au 17 juin 2021

L’E3 annonce d’ores et déjà son grand retour ! Après l’annulation de l’édition 2020 suite à l’épidémie de coronavirus, l’ESA (l’Entertainment Software Association) prépare déjà le retour du salon pour 2021. L’année prochaine, la grande messe du jeu vidéo aura donc lieu du 15 au 17 juin 2021. On fait le point sur les premières informations disponibles sur cette prochaine édition.

Le 11 mars dernier, l’Entertainment Software Association prenait la décision d’annuler l’E3 2020 face à la propagation du Covid-19 dans le monde. Dans la foulée, l’ESA avait évoqué la mise en place de plusieurs événements en ligne afin de remplacer le salon physique et permettre aux éditeurs de présenter leurs dernières nouveautés malgré la crise sanitaire.

Pas d’E3 2020 en ligne, l’ESA prépare déjà 2021

Près d’un mois après l’annonce, aucune information concernant cet E3 2020 entièrement en ligne n’est apparue. Il semblerait que l’idée soit tout simplement tombée à l’eau, d’autant que certains grands acteurs du milieu, dont Bethesda, ont préféré annuler leur allocution prévue en juin prochain vu le contexte actuel.

Pour compenser l’absence d’E3 cette année, le groupe de presse américain IGN a annoncé la tenue du premier « Summer of Gaming« , un événement exclusivement en ligne. L’initiative invite les éditeurs et les marques à dévoiler leurs nouveautés lors de conférences retransmises en direct sur la toile. Parmi les partenaires principaux de l’événement, on trouve Devolver Digital, Google Stadia, SEGA, Square Enix, 2K, Amazon, Bandai Namco et THQ Nordic.

Lire également : Xbox Series X – Microsoft tiendra une conférence en ligne suite à l’annulation de l’E3 2020

Dans ces conditions, l’ESA semble se focaliser sur la mise en place de l’édition 2021 de l’E3. L’année prochaine, le salon aura lieu du mardi 15 au jeudi 17 juin 2021. Le communiqué précise qu’il s’agira d’un événement repensé de A à Z. On s’attend ainsi à ce que l’E3 s’appuie sur une formule similaire à ce qui était prévu en 2020. On vous en dit plus dès que possible.