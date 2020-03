Coronavirus : Tesla, Ford et General Motors se disent prêts à fabriquer des respirateurs artificiels

Tesla, Ford et General Motors sont prêts à fabriquer des respirateurs artificiels en cas de pénurie dans les hôpitaux américains. D’autres entreprises ont également rejoint le mouvement, comme Jaguar ou LVMH qui ont fait part de leur volonté d’aider les systèmes hospitaliers britanniques et français.

L’heure à la solidarité et à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus. Si la maladie ne s’est pas encore répandue massivement aux Etats-Unis, le pays s’attends lui aussi à vivre le pire. Face aux appels à l’aide des hôpitaux, plusieurs constructeurs automobiles américains ont affirmé être prêt à fabriquer en masse des respirateurs artificiels, en cas de pénurie. D’après les autorités sanitaires américaines, la question d’une pénurie ne se pose même plus et s’annonce comme inévitable.

Elon Musk, PDG de Tesla, l’a confirmé sur Twitter : « Nous allons fabriquer des respirateurs si il y a une pénurie ». Plusieurs journalistes US n’ont pas tardé à répondre à l’homme d’affaires, lui répliquant que la pénurie était déjà là. Ce à quoi a répondu le patron : « Les respirateurs ne sont pas compliqués à fabriquer, mais on ne peut pas les produire instantanément. Quels hôpitaux subissent les pénuries que vous évoquez ? ».

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now?

