Dyson : attention à cette annonce pour un aspirateur gratuit, c’est une arnaque

Depuis quelques jours, une fausse annonce circule sur Facebook et Messenger promettant un Dyson V10 entièrement gratuit. Il s’agit bien entendu d’une arnaque, cachant en réalité un abonnement mensuel de 49,80 €. Néanmoins, certaines personnes n’ont pas manqué de se faire duper.

La règle d’or sur Internet, c’est de toujours se méfier des annonces qui semblent trop belles pour être vraies. Cela s’est vérifié pour cette soi-disant carte-cadeau Lidl de 50 € qui s’est révélée être une arnaque. En ce moment, nous avons aussi droit à de faux stocks de PS5 qui volent les coordonnées bancaires. En bref, il faut toujours vérifier plusieurs fois la validité du site et de l’offre avant d’entrer les numéros présents sur sa carte bleue.

Cela, certains l’ont encore appris à la dure avec cette nouvelle arnaque mettant en scène un aspirateur Dyson. Des malfaiteurs se faisant passer pour la marque ont ainsi répandu un message indiquant que le V10, le dernier modèle en date, était tout bonnement offert gratuitement par la firme. « 6 000 appareils supplémentaires nous ont été remis pour la vente dans toute la France. Pour rappel, Dyson arrête la production de l’ancien aspirateur sans fil en raison de la sortie d’un nouveau modèle », se justifient-ils. La seule chose à faire est alors de payer les frais de port.

Attention, Dyson n’offre pas son dernier modèle d’aspirateur

Comme on pouvait s’y attendre, les victimes n’ont pas payé que les 1,95 € de frais de port. Le lien communiqué dans l’annonce redirige ces dernières vers un site cachant en réalité un abonnement mensuel de 49,80 €. Trois jours après avoir rempli le formulaire, le compte bancaire associé se voit débité de la somme, puis tous les mois tant que l’abonnement n’est pas résilié.

Certains utilisateurs ont bien tenté de commenter la publication frauduleuse, en vain. « J’ai signalé la page Facebook et laissé plusieurs commentaires pour prévenir, mais tous mes messages ont été effacés. Et ils m’ont bloqué, je ne peux plus avertir », peut-on lire sur le site Signal Arnaques. Seule solution pour le moment : faire opposition sur sa carte auprès de sa banque.

Afin d’éviter que d’autres malchanceux se fassent avoir, il est aussi utile de signaler la publication sur le site internet-signalement.gouv.fr. Le reste du temps, il est toujours bon de rappeler qu’il faut se montrer prudent face aux annonces diffusées sur la toile. Évitez de vous référer aux nombres de likes sous une publication, et préférez plutôt consulter les mentions légales du site pour éviter les prises de risques inutiles.