Du Wi-Fi à 1 Térabit par seconde, nouveau record de vitesse pour la transmission de données sans fil

Des scientifiques ont pulvérisé le record de vitesse pour une connexion sans fil : près d'un Térabit par seconde. Un exploit rendu possible par le mélange de plusieurs technologies.



Accéder à Internet sans avoir besoin de brancher son appareil, une réalité qui fait partie du quotidien de millions de personnes. La route fut pourtant longue avant d'arriver à un débit suffisant pour rendre la connexion exploitable. Aujourd'hui, la 5G ou le Wi-Fi 7 suffisent amplement à faire à peu près ce que l'on veut sur nos smartphones ou ordinateur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là et ne plus chercher à aller plus vite.

En juin dernier, une équipe japonaise établissait un record de vitesse avec une connexion sans fil atteignant 640 Gigabits par seconde. À peine 4 mois plus tard, elle est battue à plate couture par le Royaume-Uni. Des chercheurs de l'University College London ont frôlé la barre symbolique des 1 Térabit par seconde avec une pointe à 938 Gb/s. Environ 30 % de mieux que la précédente performance nippone.

Le Wi-Fi le plus rapide du monde envoie près d'un Térabit de données par seconde

Difficile d'imaginer ce qu'une telle vitesse représente. Pour vous donner une idée, dites-vous que télécharger un film de 2h en 4K prendrait un dixième de seconde. Avec une 5G moyenne (100 Mb/s), vous devriez attendre 19 minutes.

Afin de parvenir à ce résultat, les scientifiques ont transmis les données sur une large plage de fréquences allant de 5 à 150 GHz. Deux types de technologies ont ensuite servi, en fonction de leur performances dans la fourchette.

Entre 5 et 75 GHz, les signaux furent générés par des convertisseurs numérique-analogique à grande vitesse. Entre 75 et 150 GHz, des générateurs radio basés sur la lumière ont pris le relais.

“Ce nouveau système permet la transmission de grandes quantités de données à des vitesses sans précédent, ce qui sera crucial pour l'avenir des communications sans fil“, résume le docteur Zhixin Liu, l'un des auteurs. Nous ne sommes évidemment pas encore au niveau du record pour une connexion Fibre, 22,9 Pétabits par seconde, mais c'est déjà une avancée majeure.

Source : University College London