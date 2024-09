Ce réseau Wi-Fi émet jusqu’à 16 km de distance, finis les problèmes de connexion ?

Morse Micro a établi un nouveau record mondial de portée Wi-Fi en utilisant la norme HaLow (802.11ah). L'entreprise a réussi à établir une connexion sur une distance de 15,9 kilomètres dans le parc national de Joshua Tree, quintuplant ainsi son précédent record établi en janvier.

Le domaine de la technologie sans fil vient d’avoir droit à un nouveau record, puisqu’un réseau Wi-Fi a réussi à être émis jusqu’à 15,9 km de distance. Le cadre rural de Joshua Tree a fourni des conditions idéales pour les tests, avec un minimum d'interférences par rapport aux environnements urbains. La connexion a maintenu un débit de 2 mégabits par seconde à sa portée maximale.

Le test précédent de Morse Micro à San Francisco a démontré les capacités de HaLow dans un environnement urbain à fortes interférences. Cet essai a permis d'atteindre des vitesses allant de 11 mégabits par seconde à 500 mètres à 1 mégabit par seconde à la portée maximale de 2,9 km.

Fini les problèmes de connexion avec un tel réseau Wi-Fi

Les implications de cette portée étendue sont particulièrement prometteuses pour les applications rurales. Les exploitations agricoles, par exemple, pourraient grandement bénéficier de la technologie HaLow, en réduisant la dépendance à l'égard des données cellulaires coûteuses ou des zones mal couvertes. Toutefois, dans les zones urbaines densément peuplées, la technologie pourrait se heurter à des limites en raison de l'augmentation des interférences entre les signaux.

Malgré cela, la possibilité d'établir des connexions Wi-Fi sur une distance de « seulement » trois kilomètres représente une amélioration substantielle par rapport aux portées standard des routeurs. Pour les gros utilisateurs de données, cela pourrait constituer une alternative plus rentable aux forfaits cellulaires avec plafonds de données.

La configuration de test de Morse Micro utilisait un kit d'évaluation MM6108-EKH01 prêt à l'emploi basé sur un Raspberry Pi 4 avec son module de référence Wi-Fi HaLow. Le système émettait 21 dBm (125mW) par le biais d'une antenne standard à faible gain, atteignant une puissance rayonnée totale de 22 dBm sans aucune modification spéciale pour augmenter la portée.

Bien que l'adoption de HaLow n'en soit qu'à ses débuts, cette démonstration record met en évidence son potentiel. Au fur et à mesure que le développement se poursuit, nous pourrions voir des vitesses encore plus rapides à ces portées étendues. Cette technologie pourrait s'avérer particulièrement utile pour étendre les points d'accès Wi-Fi publics et améliorer la connectivité dans les zones mal desservies, mais il reste à voir si elle sera un jour disponible pour le grand public.