Dreame X40 Ultra Complete : le prix du robot aspirateur laveur est en chute libre

Avis à celles et ceux qui ont l'intention de s'offrir le Dreame X40 Ultra Complete ! En ce moment, le robot aspirateur laveur de la marque asiatique bénéficie de près de 550 euros de réduction sur le site Rakuten, depuis la boutique officielle du constructeur.

Le Dreame X40 Ultra Complete est sorti en avril 2024 au prix conseillé de 1499 euros. Près d'un an après sa commercialisation en France, le robot aspirateur laveur de la marque chinoise est en ce moment vendu à 999 euros chez Rakuten, via le vendeur officiel Dreame.

Pour information, l'achat donne droit à un cashback supplémentaire de 49,95 euros pour les membres du ClubR Rakuten. En prenant en compte ce bonus tarifaire, le X40 Ultra Complete de Dreame revient alors à 949,05 euros. Et cela correspond à une belle économie de près de 550 euros.

Idéal pour aspirer et laver tous types de sols, le Dreame X40 Ultra Complete dispose d'une technologie de cartographie 3D et d'une détection en temps réel. Le robot aspirateur laveur navigue avec précision, évite les obstacles et optimise son parcours pour un nettoyage ciblé et personnalisable. La détection automatique des tapis et la fonction de nettoyage automatique assurent une transition fluide entre les zones.

Contrôlable depuis une application dédiée ou par la voix avec les assistants Google, Alexa et Siri, l'appareil qui peut être programmé est équipé de la fonction de nettoyage pièce par pièce. Sa station de charge multifonctionnelle gère le vidage, le remplissage et le séchage automatiques. Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 260 minutes et un niveau sonore de seulement 58 dB, il assure un entretien silencieux et prolongé de l'intérieur de votre maison.