Dreame D9 Max Gen 2 : vite, l’aspirateur robot laveur est à prix sacrifié sur Cdiscount !

Vous cherchez un bon aspirateur robot laveur pas cher ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous avons sélectionné pour vous une belle offre promotionnelle sur le Dreame D9 Max Gen 2. C’est un modèle performant qui saura nettoyer votre maison en toute autonomie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce moment, Cdiscount proposent des promotions sur une multitude de produits high tech. C’est l’occasion de s’équiper à moindre coût et même de se faciliter les tâches ménagères avec notre offre du jour sur l’aspirateur robot laveur Dreame D9 Max Gen 2.

Vous n’êtes pas encore équipé d’un aspirateur robot car le prix vous a refroidi ? On vous comprend. Bien souvent, les bons modèles ont des prix entre 400 et 1500 euros. Heureusement, grâce à l’offre promotionnelle en cours, vous pouvez vous offrir le Dreame D9 Max Gen 2 pour seulement 239 euros. C’est vraiment une super offre pour un aspirateur robot de cette qualité. En plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite chez vous.

Dreame D9 Max Gen 2 : performant et pas cher

Si vous ne connaissez pas déjà la marque Dreame, il s’agit d’une marque reconnue pour ses aspirateurs d’excellente facture avec un rapport qualité-prix imbattable. Le Dreame D9 Max Gen 2 est un concentré du savoir-faire de la marque pour moins de 240 euros.

Ce modèle est un 2-en-1 puisqu’il est capable d’aspirer mais aussi de laver vos sols avec sa serpillère intégrée. Son aspiration a été améliorée de 50% par rapport au D9 Max Gen 1 puisqu’il bénéficie d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa au lieu de 4 000 Pa. Avec cette puissance et la brosse en caoutchouc flottante, c’est largement suffisant pour récupérer tous les débris et saletés, y compris les cheveux et les poils d’animaux. Par ailleurs, il dispose de 4 niveaux de puissance pour l’adapter en fonction du type de sol.

Le Dreame D9 Max Gen 2 comprend un bac de 570 ml pour capter la poussière. Vous avez aussi à disposition un bac de 235 ml pour stocker de l’eau propre qui sert à passer la serpillère. Même s’il s’agit d’un aspirateur robot pas cher, ce modèle est équipé d’un capteur Lidar qui lui permet de détecter les murs de votre habitat ainsi que les obstacles. Ce capteur va aussi permettre de cartographier intégralement votre appartement ou votre maison pour effectuer un nettoyage précis et définir des zones interdites si nécessaire.

Avec ses roues, il est aussi capable de passer les seuils jusqu’à 20 mm. Enfin, avec ses capteurs de vide, il détectera immédiatement les escaliers pour éviter toute chute accidentelle.

Pour ce qui est de son autonomie, il a une batterie conséquente de 5200 mAh qui peut couvrir jusqu’à 200 m2 de surface environ. Si nécessaire, il est capable de revenir à sa station automatiquement pour se recharger avant de continuer le nettoyage.