Dotée d’un écran ingénieux, la tablette Huawei MatePad 11.5″S est à un prix très agressif

La nouvelle MatePad 11.5“S de Huawei se démarque de la concurrence par son écran PaperMatte aux multiples atouts. Malgré son prix attractif, la tablette fait l’objet d’une belle réduction grâce à un code promo.

Sur le marché des tablettes tactiles, Huawei propose des modèles au rapport qualité prix très intéressant. Avec la MateBook 11.5″S, la marque a décidé de ne pas faire les choses à moitié.

En plus d’offrir des performances haut de gamme qui viennent directement concurrencer les géants du secteur, la tablette dispose surtout d’un écran novateur.

La MateBook 11.5″S est désormais disponible en France à un prix agressif. Avec le code promo A12PHONANDROID, elle est à 352 euros au lieu de 400 €.

Huawei MateBook 11.5″S : un mélange entre une tablette et une liseuse

À la vue comme au toucher, l’écran PaperMatte de la tablette donne l’impression de manipuler du papier. L’utilisateur gagne non seulement en clarté, mais aussi en confort d’utilisation.

La Huawei MateBook 11.5″S permet ainsi de travailler, de se divertir, mais aussi d’écrire et de dessiner quasiment comme sur une feuille, grâce à son stylet M-Pencil. C’est donc un appareil trois-en-un qui peut être utilisé comme une liseuse, une tablette graphique et une tablette tactile traditionnelle.

L’autre atout de cet écran, c’est qu’il a une propriété anti-reflet naturelle. La MateBook 11.5″S atténue remarquablement les interférences de lumière. Elle est ainsi beaucoup plus confortable pour les yeux.

Niveau design, cette tablette Huawei est un modèle ultra fin et léger qui s’emporte facilement. Comme son nom l’indique, son écran est d’une taille de 11,5 pouces avec une définition 2,8 K. Son taux de rafraîchissement adaptatif monte jusqu’à 144 Hz et peut descendre jusqu’à 30 Hz en fonction des besoins. Les images sont claires et fluides.

La Huawei MateBook 11.5″S est à 352 € au lieu de 400 € avec le stylet offert

Malgré son positionnement haut de gamme, la Huawei MateBook 11.5″S est proposée au tarif très compétitif de 399,99 €. C’est le prix d’une tablette milieu de gamme chez la concurrence.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez en ce moment profiter d’une réduction de près de 50 € avec le code promo A12PHONANDROID que Huawei propose exclusivement aux lecteurs de Phonandroid. Le stylet M-Pencil qui est en principe vendu séparément vous est offert.

Notez que Huawei propose aussi un cover clavier pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez l’avoir pour 100 € supplémentaire. En ce moment, la tablette, le clavier et le stylet M-Pen sont disponibles dans un pack à 439,99 € au lieu de 499,99 €.