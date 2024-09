Dites adieu aux piles, cette révolution technologique pourrait bientôt les remplacer

Fabriquée en France, cette innovation technologique ambitionne de remplacer les piles, rien que ça. La production de masse a déjà démarré dans une nouvelle usine à Valence.



“On a des piles pour la télécommande ? Des petites, pas des grandes“. Voilà une phrase que tout le monde a déjà prononcé ou entendu au moins une fois. Malgré l'essor des batteries rechargeables dans de plus en plus de produits, beaucoup nécessitent encore la présence de ces tubes métalliques. Sans parler de leur manque de commodité, l'impact environnemental des piles est une réalité à laquelle on cherche à remédier.

En attendant la batterie nucléaire capable de fournir de l'énergie pendant des dizaines d'années, il faut bien trouver quelque chose pour enfin tirer un trait sur les piles. Après 10 ans de recherche, l'entreprise Dracula Technologies, basée à Valence dans la Drôme, a développé une solution appelée modules OPV, pour organiques photovoltaïques. Ce sont de petits carrés souples transparents et fins. En plus d'alimenter un appareil bien plus longtemps qu'une pile, ils sont écologiques.

Voici l'innovation technologique qui veut remplacer les piles

Chaque module OPV peut fonctionner pendant 10 ans. Il se recharge grâce à la lumière ambiante, faisant de lui un mini panneau photovoltaïque “indoor”. Brice Cruchon, PDG de Dracula Technologies, précise que leur fabrication “utilise uniquement des matériaux organiques, recyclables en fin de vie. Il faut moins d'un gramme de matière pour faire 1m² de dispositif“. Une simple imprimante 3D suffit.

L'usine Green MicroPower Factory, inaugurée à Valence, peut sortir jusqu'à 150 millions de cm² de modules OPV par an. La technologie peut être collée ou incrustée, sa légèreté la rendant accessible à tout ce qui ne peut pas supporter les panneaux solaires classiques. On pourra la retrouver dans les télécommandes, les objets connectés de la maison, les véhicules… Les possibilités d'application sont vastes.

Reste une inconnue importante : le prix, ou plutôt la part qui se répercutera ou non sur le produit final. Indépendamment de la sensibilité aux arguments écologiques et économiques, ce sera un facteur déterminant dans l'adoption de la technologie à grande échelle.

Source : France 3 Auvergne Rhône-Alpes