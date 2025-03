Disparition de C8 : comment retrouver TPMP sur votre box

L'émission TPMP revient sur les box internet. Toutefois de nombreux utilisateurs se retrouvent avec une émission qui n'a rien à voir au moment de la diffusion. Un bogue qu'il est possible de réparer avec une manipulation simple. En tout cas dans une majorité de cas.

C8 n'est plus disponible depuis ce weekend. Avec la chaîne, l'émission TPMP animée par Cyril Hanouna semblait elle aussi vouée à disparaître. Mais il en a été décidé autrement par les opérateurs de box internet qui accordent un créneau à l'émission sur le canal 29 des box Canal+ et SFR, le canal 31 sur les Freebox et le canal 80 sur les Livebox Orange.

Le problème, c'est que les abonnés férus de l'émission n'ont pas tous réussi à retrouver leur programme sur les canaux en question. Le plus gros contingent de plaintes venait des clients SFR qui sont nombreux à rapporter se retrouver avec des cours de cuisine de Marmiton TV à la place de leur émission.

Comment regarder Touche Pas à Mon Poste ?

Tout semblait pourtant bon, en coulisses, pour le retour de TPMP sur les box SFR. L'opérateur avait en effet fait partie des premiers à signer avec la société H2O qui produit l'émission. Mais des difficultés techniques semblent s'être déclarées entre temps. Ce qui empêche encore certains clients d'accéder à cette émission.

Informé du problème SFR explique que la “mise en production progressive” de cette diffusion explique une grande partie du problème. Le “plan de service” qui définit le numérotage des chaînes prendrait du temps à se déployer sur tout le réseau IPTV de l'opérateur. Même chose chez certains clients Free, avec dans les deux cas la même solution immédiate : un redémarrage du décodeur.

L'opération doit en effet forcer la mise à jour interne de l'appareil. Il faut toutefois pour cela l'éteindre complètement, le débrancher, attendre une vingtaine de secondes, puis le rebrancher. Hélas, après cette manipulation, certains internautes déplorent toujours ne pas avoir accès à l'émission – se retrouvant toujours avec des tutoriels cuisine de Marmiton TV.

Pour ces derniers, un peu de patience sera sans doute nécessaire pour que la mise à jour soit effectivement appliquée de leur côté. Soulignons pour terminer que TPMP est également diffusé sur internet, sur les plateformes YouTube et Dailymotion, en attendant un retour à la normale.