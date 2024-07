Disney victime d’une cyberattaque massive, plus de 1 To de données dévoilent les projets secrets de la firme

Disney a été victime d'une cyberattaque d'envergure si l'on en croit les informations de plusieurs rapports publiés sur la toile. Les pirates auraient récupéré pas moins d'1 To de données sensibles, contenant notamment des informations sur les projets en cours de la firme aux grandes oreilles.

D'après des informations partagées par nos confrères des sites réputés Eurogamer et Insider Gaming, Disney vient d'être victime d'une vaste cyberattaque. Selon les premières informations des deux médias, des pirates sont parvenus à récupérer près d'1 To de données sensibles appartenant à la firme aux grandes oreilles.

Pour ce faire, les hackers en question auraient réussi à accéder au compte Slack de la compagnie. Pour rappel, Slack est une plateforme de communication collaborative utilisée par de nombreuses entreprises à travers le monde. Les données récoltées comprendraient notamment des références à des projets en cours encore non-révélés (jeux vidéo, films et séries), mais aussi des informations personnelles de plusieurs employés et certains identifiants et mots de passe.

Le groupe à l'origine de la cyberattaque est Nullbuge. Comme mentionné sur leur site web officiel, ce collectif se présente comme un “groupe d'hacktivistes qui protège les droits des artistes et se bat pour l'obtention d'une compensation juste pour leur travail“.

>Disney has been hacked >1TiB of data stolen (unreleased projects, logins, images codes..) pic.twitter.com/nGi5Fv6Qgj — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) July 13, 2024

Un employé de Disney impliqué dans la fuite ?

Sur X, les membres de Nullbuge affirment qu'ils ont pu obtenir ces données grâce à la collaboration d'un certain Matthew J Van Andel, Build Manager chez Disney. “Nous avons essayé d'attendre avant de publier les documents et d'en récupérer davantage, mais notre homme à l'intérieur a eu froid aux yeux et nous a mis dehors. Je pensais que nous partagions quelque chose de spécial Matthew J Van Andel. Considérez la suppression de littéralement toutes les informations personnelles dont vous disposez, des identifiants aux cartes de crédits, comme un avertissement pour les gens”, ont écrit les pirates sur le réseau social d'Elon Musk.

D'après Eurogamer, certaines données de cette fuite ont d'ores et déjà été partagées sur la toile. De premières informations sur la suite d'Aliens : Fireteam Elite ont par exemple fait surface sur X. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Disney n'a pas encore réagi officiellement à cette supposée cyberattaque. De fait, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes pour l'instant.

Pour rappel, des pirates ont déjà utilisé Slack par le passé pour obtenir illégalement des données. En 2022, un hacker a opté pour cette méthode pour pirater les serveurs de Rockstar Games et partager en ligne plus de 90 minutes de gameplay de GTA 6.