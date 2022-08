Disney+ va augmenter ses tarifs, Elon Musk voudrait son propre réseau social, c’est le récap

Disney+ augmentera ses tarifs d'ici la fin de l'année, Xiami dévoile le MIX Fold 2, son nouveau smartphone pliant, Elon Musk voudrait lancer son propre réseau social, c'est le récapitulatif des actus les plus marquantes de la veille.

Après avoir refusé de racheter Twitter, Elon Musk va-t-il finalement lancer son propre réseau social ? Et pourquoi Disney+ augmente encore ses tarifs aux États-Unis ? Enfin, Xiaomi a-t-il trouvé la solution miracle pour réduire l'épaisseur des smartphones pliables ? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans notre récapitulatif des actualités les plus marquantes de la journée du 11 août 2022. Allez, en route !

Disney+ augmente ses tarifs aux États-Unis, la France devrait suivre

Si la plateforme Disney+ a déjà augmenté le prix de son abonnement il y a un peu plus d'un an, une nouvelle hausse est à prévoir. Ainsi, aux États-Unis, il faudra bientôt débourser 10,99 dollars par mois au lieu de 7,99 dollars à l'heure actuelle. Pourtant, Disney+ s'apprête également à proposer une nouvelle offre moins chère, tout en émaillant ses programmes de publicité. Selon toute vraisemblance, cette augmentation devrait également concerner la France dans les mois à venir.

Xiaomi dévoile son nouveau smartphone pliant

Avec ses 5,4 mm d'épaisseur (sans compter l'épaisseur du capteur photo arrière, bien entendu), le MIX Fold 2 est sans aucun doute le smartphone pliable le plus fin qui existe sur le marché. Xiaomi vient donc d'officialiser son nouveau téléphone, nanti d'un Snapdragon 8+ Gen 1, d'une batterie de 4500 mAh et d'un triple module photo à l'arrière (un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif de 8 MP). Prix de la bête ? 8999 yuans, soit 1 290 euros environ.

Bientôt un réseau social conçu par Elon Musk ?

Après avoir proposé de racheter Twitter, puis s'être rétracté, Elon Musk envisage maintenant de lancer son propre réseau social. À la question d'un internaute qui voulait savoir si le patron de Tesla avait déjà réfléchi à la question, ce dernier s'est empressé de répondre par “X.COM”, du nom de l'entreprise qu'il avait créée en 1999, et dont il a racheté le nom de domaine en 2017.

